Nurodoma, kad sekmadienį pranešta apie 5 Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) vyresniųjų vadovų, taip pat apie 36 ES delegacijų vadovų ir 2 delegacijų vadovų pavaduotojų paskyrimus.
Skelbiama, kad šiuo metu ES delegacijos Tadžikistane vadovas R. Karoblis paskirtas ES ambasadoriumi Pakistane.
Tarp naujųjų paskyrimu – dar vieno lietuvio pavardė. Gediminas Navickas tapo ES delegacijos Ukrainoje vadovo pavaduotoju. Anksčiau jis ėjo Politikos koordinavimo skyriaus vadovo ir EIVT generalinio sekretoriaus biuro vadovo pareigas.
R. Karoblis ėjo Lietuvos nuolatinio atstovo ES, nuolatinio atstovo prie Pasaulio prekybos organizacijos pareigas. Taip pat ėjo Užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento bei Užsienio prekybos politikos departamento direktoriaus pareigas. 2016–2020 metais buvo Lietuvos krašto apsaugos ministras. Prieš darbą ES atstovybėje Tadžikistane, R. Karoblis kelis mėnesius dirbo užsienio reikalų viceministru.
2020 m. pasibaigus Sauliaus Skvernelio vadovaujamos Vyriausybės kadencijai, R. Karoblis, kaip ir buvęs ministras Linas Linkevičius, nebuvo paskirti į Lietuvai itin svarbias ambasadas. Viešojoje erdvėje kalbėta, kad R. Karoblis buvo pretendentas užimti Lietuvos nuolatinio atstovo ES postą. Tačiau prezidentas Gitanas Nausėda su tokiu paskyrimu nesutiko. Šalies vadovas argumentavo, esą buvusios Vyriausybės ministrams būtinas „politinis atšalimas“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!