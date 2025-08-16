Pakistane aukų per staigius potvynius skaičius per dvi paras išaugo iki 225

Nacionalinės nelaimių valdymo agentūros duomenimis, daugiausia aukų – 211 – žuvo kalnuotoje Chaibero Pachtunchvos provincijoje.
Dauguma jų žuvo per staigius potvynius ir griūvančiuose namuose, o dar 21 buvo sužeistas.
Šiaurės vakarinės Chaibero Pachtunchvos provincijos gelbėjimo agentūra naujienų agentūrai AFP pranešė, kad devyniuose nukentėjusiuose rajonuose apie 2 tūkst. gelbėtojų dirba traukdami kūnus iš nuolaužų ir vykdydami pagalbos operacijas.
