Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Pakistane aukų per staigius potvynius skaičius per dvi paras išaugo iki 225

2025-08-16 08:30 / šaltinis: BNS
2025-08-16 08:30

Per pastarąsias dvi paras Pakistano šiaurėje smarkios musoninės liūtys, sukėlusios staigius potvynius, nusinešė jau mažiausiai 225 žmonių gyvybes, šeštadienį pranešė pareigūnai.

Pakistane tūkstančius gyventojų atkirto nuo pasaulio liūtys ir nuošliaužos, žuvo 61 (nuotr. SCANPIX)

Per pastarąsias dvi paras Pakistano šiaurėje smarkios musoninės liūtys, sukėlusios staigius potvynius, nusinešė jau mažiausiai 225 žmonių gyvybes, šeštadienį pranešė pareigūnai.

REKLAMA
0

Nacionalinės nelaimių valdymo agentūros duomenimis, daugiausia aukų – 211 – žuvo kalnuotoje Chaibero Pachtunchvos provincijoje.

Dauguma jų žuvo per staigius potvynius ir griūvančiuose namuose, o dar 21 buvo sužeistas.

Šiaurės vakarinės Chaibero Pachtunchvos provincijos gelbėjimo agentūra naujienų agentūrai AFP pranešė, kad devyniuose nukentėjusiuose rajonuose apie 2 tūkst. gelbėtojų dirba traukdami kūnus iš nuolaužų ir vykdydami pagalbos operacijas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų