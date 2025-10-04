Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Apklausa: šildymo sąskaitos penktadaliui žmonių gali tapti rimtu finansiniu iššūkiu

2025-10-04 16:30 / šaltinis: BNS
2025-10-04 16:30

Prasidėjusį šildymo sezoną su sąskaitomis be didesnių sunkumų susidoros mažiau nei pusė šalies gyventojų, o penktadaliui jos gali tapti rimtu finansiniu iššūkiu, rodo naujausia apklausa. 

Šildymas BNS Foto

Prasidėjusį šildymo sezoną su sąskaitomis be didesnių sunkumų susidoros mažiau nei pusė šalies gyventojų, o penktadaliui jos gali tapti rimtu finansiniu iššūkiu, rodo naujausia apklausa. 

REKLAMA
0

Daugiau nei trečdalis gyventojų (36 proc.) norėdami padengti sąskaitas už šildymą turės mažinti išlaidas komfortui. Tuo metu 18 proc. žmonių turės riboti net būtinąsias kasdienes išlaidas – maistui ir vaistams, o 4 proc. galimai visai negalės jų apmokėti, pranešė apklausą užsakęs „Citadele“ bankas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šildymo sezonas visuomet išryškina žmonių finansinį atsparumą. Šaltuoju metų laiku nemažai namų ūkių jaučia didelę įtampą – daliai tenka rinktis tarp šildymo ir būtinųjų poreikių“ – sakė „Citadele“ banko Baltijos šalių klientų patirties tobulinimo centro vadovė Rasa Narė.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jos, tokia situacija atskleidžia, jog gyventojų finansinis rezervas nėra pakankamas atlaikyti papildomus kaštus.

REKLAMA

Anot apklausos, didžiausią riziką patiria 30-39 metų gyventojai – tik 39 proc. jų galės sklandžiai apmokėti šildymą. Tarp 40-49 metų žmonių 44 proc. galės apmokėti sąskaitas, o 16 proc. jų turi riboti kasdienes išlaidas.

40 proc. vyresnių nei 60 metų žmonių dažniau atsisako papildomų poreikių ir tik 2 proc. teigia, kad negalės sumokėti už šildymą.

REKLAMA
REKLAMA

Finansiniai skirtumai tarp Lietuvos regionų taip pat ryškūs: Vilniuje 44 proc. gyventojų tikisi apmokėti sąskaitas be sunkumų.

Tuo metu beveik ketvirtadaliui (24 proc.) mažesnių miestų gyventojų teks riboti būtinąsias kasdienes išlaidas. Didmiesčiuose ir kaimo vietovėse apie 39 proc. gyventojų šildymą apmokės be problemų, tačiau nemaža dalis turės atsisakyti komforto.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Didmiesčiuose gyventojai dažniau turi didesnes pajamas, todėl jų galimybės susitvarkyti su šildymo sąskaitomis yra lankstesnės. Tuo metu mažesniuose miestuose žmonės susiduria su mažesnėmis pajamomis ir didesne priklausomybe nuo kasdienio biudžeto, todėl net ir nedideli išaugę kaštai tampa rimtu išbandymu“, – sakė R. Narė. 

REKLAMA

Nepaisant 7 proc. Vilniuje šį spalį atpigusios šilumos, didžiuosiuose miestuose ji bus apie 2 proc. brangesnė nei pernai, o nuo kitų metų kainos išaugs dėl didesnio pridėtinės vertės mokesčio (PVM). 

Apklausą, kurioje dalyvavo mažiausiai po 1 tūkst. Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų nuo 18 iki 74 metų amžiaus, rugsėjį atliko tyrimų agentūra „Norstat“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų