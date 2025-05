Jennifer Lopez ant scenos kaitino gerbėjų kraują: staiga ėmė bučiuotis

55-erių metų pasaulinė muzikos ikona Jennifer Lopez pirmadienio vakarą sužavėjo žiūrovus įspūdingu šou per 2025 m. Amerikos muzikos apdovanojimų („AMAs“) ceremoniją, kurioje ji taip pat atliko vedėjos pareigas.

Vakaro pradžioje atlikusi savo 2012 m. hitą „Dance Again“, Lopez energingai šoko pagal populiariausius šių dienų radijo hitus. Įpusėjus pasirodymui, atlikėja nusiėmė kosminės tematikos šalmą ir scenoje perėjo prie šokio pagal Teddy Swimso remiksuotą dainos „Lose Control“ versiją.

Pasirodyme – provokuojantys momentai

Pasirodymas neapsiėjo be provokuojančių momentų – šokėjams šokant aplink dainininkę, J. Lopez pabučiavo vieną iš šokėjų vyrų, netrukus po to ją pabučiavo ir šokėja moteris. Trečiasis šokėjas, vilkėjęs purpurinį peruką, taip pat priartėjo prie atlikėjos – jų lūpos beveik susilietė, taip dar labiau kaitindamos publiką.

Jennifer Lopez kissing her dancers during the #AMAs opening performance. pic.twitter.com/wGEYJRLge3 — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) May 27, 2025

Toliau pasirodymas tęsėsi pagal žymiausius metų hitus – tarp jų skambėjo Sabrinos Carpenter „Espresso“, Kendricko Lamaro „Not Like Us“, Shaboozey „A Bar Song“, Chappell Roan „Hot to Go!“, Billie Eilish „Birds of a Feather“ ir Beyoncé hitas „Texas Hold 'Em“.

„Turėjau viską pradėti energingai – šokau iš visos širdies jums visiems“, – po pasirodymo kalbėjo J. Lopez.

Tai – jau antrasis kartas, kai J. Lopez vedė šiuos apdovanojimus. Pirmą kartą ji tai darė 2015-aisiais.