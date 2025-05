Paaiškėjo, ką Jennifer Lopez pasakė savo vaikams išsiskyrusi su Benu Afflecku

„Aš jiems pasakiau: „Pažadu, kad tai tik laikinas sunkumas, bet jūs pamatysite, kaip iš jo išeisiu stipresnė ir geresnė.“ Aš jiems tai pažadėjau – ir taip ir padariau. Jie tai jaučia ir tai man suteikia vidinės ramybės“, – sakė Lopez.

Po sudėtingų metų Lopez pradeda naują etapą – vasarą startuos jos koncertinis turas „Up All Night: Live in 2025“. Ji teigia, kad šis turas skirtas švęsti asmeninį augimą ir stiprybę, rašo dailymail.co.uk.

„Esu laimingesnė nei buvau prieš metus, dvejus ar trejus. Didžiuojuosi, kad padėjau savo vaikams išgyventi sunkų laikotarpį – jie tapo stipresni, o aš – taip pat. Dabar jaučiu, kad laikas švęsti: dainuoti, šokti ir būti kartu su savo gerbėjais“, – su šypsena kalbėjo Jennifer.

Turo koncertai vyks įvairiose šalyse, įskaitant Egiptą, Ispaniją ir Italiją. Pasak jos, „tai puikus laikas švęsti“. Ji taip pat pabrėžė, kad koncertuoti nori tik tada, kai turi ką pasakyti ir kuo pasidalinti.

Jennifer Lopez atvirai apie išsiskyrimą

Primename, kad Lopez santuoka su Ben Afflecku baigėsi 2024-ųjų rugpjūtį, praėjus vos dvejiems metams po jų vestuvių. Pora vėl atnaujino santykius 2021 m., po Jennifer išsiskyrimo su Alexu Rodriguezu ir susituokė 2022-aisiais Las Vegase bei surengė dar vieną iškilmingą ceremoniją vėliau.

Tačiau po metų ėmė sklisti gandai apie santykių krizę. Nors Lopez filme „This Is Me... Now: A Love Story“ ir dokumentiniame filme „The Greatest Love Story Never Told“ pasakojo apie jų meilę, 2023-iaisiais atšaukė planuotą pasaulinį turą „This Is Me... Live“, nurodydama, kad nori daugiau laiko praleisti su šeima.

Pati Lopez pripažino, kad tai buvo vieni sunkiausių metų jos gyvenime. „Įvyko netikėtų dalykų. Todėl daug skaičiau, meditavau, meldžiausi. Norėjau sustiprinti savo ryšį su Dievu ir su vaikais. Ieškojau paguodos dvasiniuose dalykuose ir psichologinėje pagalboje“, – atviravo ji.

Jennifer taip pat daug laiko skyrė saviugdai – lankė individualią, porų bei šeimos terapiją, domėjosi vaikų psichologija, santykiais ir neuromokslais. „Svarbiausia yra pažinti save. Tai sunku, bet įmanoma, jei tik to nori“, – pabrėžė ji.

Nepaisant išsiskyrimo, Jennifer ir Benas palaiko gerus santykius. Aktorius neseniai viešai ją pagyrė už tai, kaip ji elgiasi su jo vaikais iš ankstesnės santuokos su Jennifer Garner. „Jennifer Lopez yra nuostabi. Ji turi puikius santykius su mano vaikais. Myliu jos vaikus – jie nuostabūs. Ji – svarbi ir sąžininga moteris, kuriai esu dėkingas“, – kalbėjo Affleck per filmo „The Accountant 2“ premjerą.