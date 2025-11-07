Prabilo, kuris Lietuvos atlikėjas skleidžia seksualiausią energiją: išrinko vieną

„Vaidas Baumila kartais nusirengia, bet nesiunčia tos energijos“, – pradėjo Elena.
Dėl nesiunčiamos energijos pritarė ir Saulius: „Lai nesupyksta, bet ne.“
„Man Donny Montel daugiau energijos siunčia“, – svarstė Elena.
Pamačiusi susimąsčiusį Saulių, Elena paklausė ir nusijuokė: „Apie ką mąstai? Virgį Stakėną?“
Trūksta brandos
„Galvoju, ką mes Lietuvoj ant scenos turim? Roką Yan, Gabrielių Vagelį, Donatą Montvydą“, – tęsė Elena.
„Man brandos dar vyrams trūksta, kad tą energiją seksualinę skleistų."
Šaržuodamas Saulius rėžė: „O, va, žiūrėk, aš čia už klyno pasiimsiu“. Ar čia seksualu?“
Elena ir Saulius svarstė dar kelis variantus, tarp kurių: Andrius Mamontovas, Marijonas Mikutavičius, Remis Retro, tačiau net ir jiems energijos pritrūko.
Saulius pasiūlė atlikėją Mantą Jankavičių. „Jis toks brandesnis“, – kalbėjo S. Baniulis.
Į vedėjų pokalbį įsitraukė ir klausytojai. Jie pasiūlė Jono Nainio-Jovani kandidatūrą, tačiau Elena greitai ją atmetė, teigdama, kad Jonas tokios energijos nesiunčia taip pat.
Po kiek laiko Elena susimąstė apie Sauliaus pasiūlytą Mantą Jankavičių: „Bet Jankavičius... Suprantu tavo pointą.“
Skonis sutampa
„Ezopas“, – šovė Saulius.
„Jau geriau Choras tada“, – atsakė Elena.
Chorui pritarė ir Saulius: „Toks subrendęs. Suprantu apie ką tu.“
„Mūsų skonis vyrams sutampa“, – juokėsi Elena, o Saulius pabrėžė, kad vyras neturi žinoti, jog jis patinka visoms.
