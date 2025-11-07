 
TV3 naujienos > Žmonės

Prabilo, kuris Lietuvos atlikėjas skleidžia seksualiausią energiją: išrinko vieną

2025-11-07 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-07 12:25

„Power Hit Radio" laidų vedėjai Saulius Baniulis ir Elena Karalienė eteryje aiškinosi, kuris Lietuvos atlikėjas labiausiai siunčia seksualinę energiją... Diskusijoje aptarti įvairūs populiarūs vardai, tačiau vedėjai sutarė, kad daugeliui trūksta „brandos".

Vaidas Baumila, Mantas Jankavičius, Donatas Montvydas (Nuotr. T. Biliūnas / BNS, M. Rapecka, asmeninis archyvas)

„Power Hit Radio“ laidų vedėjai Saulius Baniulis ir Elena Karalienė eteryje aiškinosi, kuris Lietuvos atlikėjas labiausiai siunčia seksualinę energiją... Diskusijoje aptarti įvairūs populiarūs vardai, tačiau vedėjai sutarė, kad daugeliui trūksta „brandos“.

2

Vaidas Baumila kartais nusirengia, bet nesiunčia tos energijos“, – pradėjo Elena. 

Dėl nesiunčiamos energijos pritarė ir Saulius: „Lai nesupyksta, bet ne.“

„Man Donny Montel daugiau energijos siunčia“, – svarstė Elena. 

Pamačiusi susimąsčiusį Saulių, Elena paklausė ir nusijuokė: „Apie ką mąstai? Virgį Stakėną?“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trūksta brandos

„Galvoju, ką mes Lietuvoj ant scenos turim? Roką Yan, Gabrielių Vagelį, Donatą Montvydą“, – tęsė Elena.

„Man brandos dar vyrams trūksta, kad tą energiją seksualinę skleistų."

Šaržuodamas Saulius rėžė: „O, va, žiūrėk, aš čia už klyno pasiimsiu“. Ar čia seksualu?“

Elena ir Saulius svarstė dar kelis variantus, tarp kurių: Andrius Mamontovas, Marijonas Mikutavičius, Remis Retro, tačiau net ir jiems energijos pritrūko.

Saulius pasiūlė atlikėją Mantą Jankavičių. „Jis toks brandesnis“, – kalbėjo S. Baniulis.

Į vedėjų pokalbį įsitraukė ir klausytojai. Jie pasiūlė Jono Nainio-Jovani kandidatūrą, tačiau Elena greitai ją atmetė, teigdama, kad Jonas tokios energijos nesiunčia taip pat.

Po kiek laiko Elena susimąstė apie Sauliaus pasiūlytą Mantą Jankavičių: „Bet Jankavičius... Suprantu tavo pointą.“

Skonis sutampa

„Ezopas“, – šovė Saulius.

„Jau geriau Choras tada“, – atsakė Elena.

Chorui pritarė ir Saulius: „Toks subrendęs. Suprantu apie ką tu.“

„Mūsų skonis vyrams sutampa“, – juokėsi Elena, o Saulius pabrėžė, kad vyras neturi žinoti, jog jis patinka visoms.

