Sukrečianti žinia: mirė garsus muzikos atlikėjas

„Sound of Guns“, susikūrusi 2008 metais, išgarsėjo dėl energingų gyvų pasirodymų ir himniško skambesio. Andrew Metcalfe kartu grojo su Lee Glynn, Nathan Crowley, John Coley ir Simon Finley. 2013 metais grupė paskelbė apie neterminuotą pertrauką.
Pranešė liūdną naujieną
Oficialiame grupės „Facebook“ puslapyje paskelbtame pranešime rašoma:
„Šiandien mūsų širdys sudaužytos. Su giliu liūdesiu pranešame, kad mūsų draugas, brolis ir „Sound of Guns“ lyderis Andrew Metcalfe iškeliavo.Visų pirma mūsų meilė ir mintys – su jo šeima šiuo be galo sunkiu metu. Mes tave mylime.Andy buvo vienas iš didžiausių scenos frontmenų. Jo charizma buvo neprilygstama, jo dainų kūrimas – nuostabus, o balsas – vienintelis toks.
Tikras menininkas, atlikėjas, poetas ir tiesiog be galo šiltas žmogus. Mums teikia paguodos tai, kad jo muzika ir žodžiai palietė tiek daug žmonių, o jūsų pasidalinti prisiminimai ir istorijos – tiesiog nuostabu skaityti. Ačiū jums. Mes tai vertiname, ir žinome, kad jo šeima taip pat.“
Toliau grupės nariai rašė:
„Esame dėkingi už trumpą, bet nepaprastą laiką, kurį praleidome kartu. Matėme nuostabius dalykus, grojome ant neįtikėtinų scenų ir sutikome nuostabių žmonių.Kūrėme muziką, kuri pakeitė mūsų gyvenimus ir palietė milijonus. Sunku žodžiais išreikšti, ką Andy mums reiškė.
Kaip jis pats dainavo: „Still the words don’t say what you want to say“ – žodžiai niekada iki galo nepasakys, ką jaučiame jam, jums ir jo šeimai.Būtume dėkingi, jei pasidalintumėte nuotraukomis ir prisiminimais komentaruose – kad jo šeima galėtų juos perskaityti. Ilsėkis roko ramybėje, broli. Tavo balsas ir muzika gyvens amžinai. Su meile – Simon, Nathan, Coley, Lee ir mūsų vadybininkas Paul.“
Po žinios apie dainininko mirtį socialiniuose tinkluose pasipylė gerbėjų užuojautos ir prisiminimai. Vienas jų rašė:
„Tai taip liūdna... Atsimenu, kaip maždaug prieš 12–13 metų buvau jūsų koncerte Liverpulyje – Andy šoko į minią, tai buvo vienas geriausių ir pašėlusių koncertų, kokiuose esu buvęs. Negaliu patikėti šia žinia. Ilsėkis ramybėje, Andy, tavo muzika gyvuos amžinai.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!