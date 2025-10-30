Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Rolando ir Ievos Mackevičių šeimoje – ypatinga proga: žodžiai griebia už širdies

2025-10-30 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 12:25

Laidų vedėjo Rolando Mackevičiaus žmona Ieva Mackevičienė neseniai atšventė savo gimtadienį. Šia gražia proga jos vyras pasidalijo jautriu sveikinimu ir judviejų nuotraukomis.

Rolando ir Ievos Mackevičių parduotuvės atidarymas (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
69

Laidų vedėjo Rolando Mackevičiaus žmona Ieva Mackevičienė neseniai atšventė savo gimtadienį. Šia gražia proga jos vyras pasidalijo jautriu sveikinimu ir judviejų nuotraukomis.

4

Žmoną Rolandas sveikino socialiniame tinkle Instagram, įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Rolando ir Ievos Mackevičių gyvenime – pokyčiai: pasveikinti atvyko ir retai viešumoje matoma vyro mama
(69 nuotr.)
(69 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rolando ir Ievos Mackevičių gyvenime – pokyčiai: pasveikinti atvyko ir retai viešumoje matoma vyro mama

Už širdies griebiantys žodžiai

Socialiniame tinkle jis jautriai kreipėsi į žmoną, išsakydamas širdį virpinančius žodžius. Taip pat pasidalijo bendromis nuotraukomis iš įvairių gyvenimo etapų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

R. Mackevičius rašė: 

„Su gimimo diena, Ievute! Tu mano gyvenimo laimė, tu mano gyvenimo meilė, tu mano gyvenimo kompasas, tu mano gyvenimo draugė!

Visos laimingiausios gyvenimo akimirkos yra patirtos su Tavimi! Šiuo įrašu noriu tuo pasidžiaugti ir palinkėti, kad tokios akimirkos ištiktų mus dar begalybę kartų.“

