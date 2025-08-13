Energetikos ministerija skelbs papildomą 5,7 mln. eurų kvietimą energijos kaupimo įrenginiams

„Atsižvelgiant į didelį gyventojų aktyvumą ir itin spartų paraiškų teikimo tempą, papildomas finansavimas reikalingas siekiant, kad kuo daugiau gyventojų galėtų pasinaudoti parama investicijoms į kaupimo sprendimus“, – pranešime cituojamas laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Ministerija nurodo, kad parama bus teikiama pagal tokias pačias sąlygas kaip ir ankstesniame kvietime. Kreiptis galės gyventojai, įsirengę energijos kaupimo įrenginius ne anksčiau kaip nuo šių metų sausio 7 d.
Šiemet energijos kaupimo įrenginių įsirengimui ministerija iš viso skyrė 23,7 mln. eurų paramos.
Rudenį taip pat planuojama skelbti atskirą daugiau nei 5 mln. eurų kvietimą gyventojams, norintiems įsirengti ne mažesnę nei 5 kW galios saulės elektrinę ir ne mažesnį nei 10 kWh talpos elektros energijos kaupimo įrenginį su ne didesne kaip 1 kW leistina generuoti galia į ESO tinklą.
Energetikos ministerija per pastaruosius metus skyrė 543 mln. eurų paramą investicijoms į saulės elektrines ir energijos kaupimo sistemas, suteikiant galimybę gyventojams ir verslui siekti energetinio savarankiškumo.
