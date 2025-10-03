Inga Ruginienė su Vyriausybės delegacija lankysis Kyjive, Varšuvoje

Kaip nurodoma ketvirtadienį ministrės pirmininkės priimtame potvarkyje, I. Ruginienės vadovaujama delegacija spalio 5–6 dienomis vyks į Kyjivą, o spalio 7-ąją – į Varšuvą.
Iš ministrų į delegaciją įtrauktas Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys, kuris su ambasadoriumi Valdemaru Sarapinu dalyvaus tik susitikimuose Lenkijos sostinėje.
Tik Kyjive dalyvaus Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė-Toločkienė ir ambasados ministras patarėjas Donatas Butkus.
Delegaciją iš viso sudaro 12 žmonių, pusė jų – Vyriausybės kanceliarijos, premjerės biuro darbuotojai. Kartu su delegacija į vizitus vyks šeši Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai, lietuvių-ukrainiečių kalbų vertėjas ir fotografė.
Su Lietuvoje rugsėjo pradžioje viešėjusiu Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu susitikusi I. Ruginienė tuomet žadėjo, kad jos vadovaujamas ministrų kabinetas intensyvins bendradarbiavimą su kaimynine šalimi.
Premjerė su Lenkijos vadovu tuomet aptarė gynybos finansavimo klausimus, santykių su JAV gilinimą, paramos Ukrainai didinimą, aktyvesnį bendradarbiavimą su Šiaurės ir Baltijos šalių regionu, spartesnį bendrų infrastruktūros projektų įgyvendinimą.
Rugsėjo pabaigoje susitikusi su Ukrainos Vyriausybės vadove Julija Svyrydenko, I. Ruginienė deklaravo visapusišką paramą ukrainiečiams, spaudimą agresorei Rusijai ir ketino pokalbį artimiausiu metu pratęsti Kyjive.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!