Penktadienį turėjęs vykti antrasis premjerės susitikimas su kultūros bendruomene – atidėtas

„Susitikimas su kultūros bendruomenės atstovais atidėtas“, – Eltą informavo ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas, nedetalizuodamas tokio pasikeitimo priežasčių.
Tiesa, ketvirtadienį Lietuvos šokio informacijos centro vadovė, viena Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narių Gintarė Masteikaitė socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė, kad aktyvistai nebuvo sulaukę neoficialaus premjerės kvietimo.
Pasak jos, kvietimas susitikti nuskambėjo tiesioginio eterio metu, laidoje „Alfa taškas“. Netrukus menininkė tikino sulaukusi premjerės komandos skambučio, kurio metu kvietimas buvo pakartotas ir gyvai.
„Manome, kad toks kvietimo būdas neatitinka socialinio dialogo etikos principų“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė ji.
„Reikia grįžti prie protokolo. Atsiunčia pasiūlymą, suderiname laikus ir einame. Mes ne prieš, mes mielai sutinkame su premjere susitikti. Norime kalbėti apie savo klausimą ir norime susiderinti visiems tinkamus laikus – pagal etiketą“, – savo ruožtu Eltai sakė Lietuvos šokio informacijos centro vadovė.
ELTA primena, kad šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų.
Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
Siekiant spręsti susiklosčiusią situaciją, su kultūros atstovais susitiko premjerė Inga Ruginienė, prezidentas Gitanas Nausėda. Tiesa, kol kas valdantieji tvirtina, kad atliepti pagrindinį kultūros bendruomenės keliamą reikalavimą – atriboti Kultūros ministeriją nuo „Nemuno aušros“ – yra neįmanoma.
Trečiadienį premjerė nurodė, kad bus inicijuojama derybinė grupė, skirta spręsti susiklosčiusią situaciją dėl „aušriečiams“ atitekusios Kultūros ministerijos. Vis dėlto, tos pačios dienos vakarą į trečiąją asamblėją susibūrusi kultūros bendruomenė nutarė pokalbiuose su derybine grupe nedalyvauti.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!