TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Premjerė Inga Ruginienė parodė, ką nešiojasi savo rankinėje: nustebino ne vieną

2025-10-02 14:21 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 14:21

Vos prieš porą savaičių socialiniuose tinkluose ir naujienų portaluose kilo tikra audra, kuomet buvo manyta, kad premjerė Inga Ruginienė į oficialų susitikimą atsinešė 5 000 eurų vertės prekinio ženklo „Fendi“ rankinę. Vis tik vėliau paaiškėjo, kad ši rankinė tebuvo Italijoje pirktas aksesuaras, už kurį mokėta suma – dviženklė. 

Inga Ruginienė (nuotr. BNS, Facebook)
10

Vos prieš porą savaičių socialiniuose tinkluose ir naujienų portaluose kilo tikra audra, kuomet buvo manyta, kad premjerė Inga Ruginienė į oficialų susitikimą atsinešė 5 000 eurų vertės prekinio ženklo „Fendi" rankinę. Vis tik vėliau paaiškėjo, kad ši rankinė tebuvo Italijoje pirktas aksesuaras, už kurį mokėta suma – dviženklė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuvilnijus naujai paskirtos premjerės skandalui, ši ne tik ramino visus atskleisdama, kad užsienyje pirkta rankinė kainavo 50 eurų, tačiau taip pat laidos „KK2“ komandai papasakojo, kokį turinį nešiojasi savo rankinuke.

Ingos Ruginienės įvaizdis
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ingos Ruginienės įvaizdis

Ingos Ruginienės rankinės turinys

Laidoje paskirtoji premjerė parodė rankinę ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus. Ką joje nešiojasi Inga Ruginienė?

„Piniginė, labai pamėgtas lūpų blizgis, turiu ausines“, – vardijo moteris.

Taip pat politikė rankinėje turi mėgstamą kosmetinę, dekoruotą turkiškais motyvais.

„Ir savo mėgstamų kvepalų buteliuką“, – šypsojosi I. Ruginienė, rodydama „Valentino“ prekės ženklo kvepalus.

Ingos Ruginienės rankinė

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad socialiniame tinkle „Facebook“ išplito įrašas, kuriame visuomenininkė Lukrecija Lenkauskaitė-Stankevičė aptarė I. Ruginienės pasirinktą rankinę.

Moteris teigė, kad paskirtoji premjerė puikuojasi prabanga ir pateikė pavyzdį, kad tokia rankinė gali kainuoti ir 5 tūkst. eurų.

„Politiniu faux pas to nepavadinsi… Kai aukščiausi valstybės vadovai pradeda VIEŠAI vaikščioti su tokiais aksesuarais, Lietuva kaip minimum per tris žingsnius į rytų pusę pasislenka… Tai yra GĖDŲ GĖDA. Mes į Skandinaviją lygiuojamės ar į ruzzkyna?

Kai tu turi tokias rankines, ir esi išrinkta į vieną aukščiausių šalies politinių postu, tu nukiši tą rankinę į spintos galą, ir išsitrauki ją nebent arba po 3 metų, arba incognito atostogų metu, arba per privatų draugų vakarėlį…

Ir šiaip – jei jau nori pasipuikuoti prabanga, gal tada išsirink ką nors iš Lietuvos dizainerių?.. Kiek kainų ir perspektyvių!

P.s. Ne, šis įrašas nėra apie moteris. Rankinės ar kitus prabangius aksesuarus gali dėvėti tiek vyrai, tiek moterys. Galima lengvai pasigooglinti, kiek kainuoja to paties putkos žieminė Loro Piana striukė. P.p.s. Tai nėra ta pati spalva, žinau, tiesiog tingėjau ieškotis konkrečios kolekcijos“, – rašė visuomenininkė.

Vis tik I. Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas sureagavo į šią kritiką politikės atžvilgiu.

Jis teigė, kad tokios kalbos stipriai prasilenkia su realybe, o I. Ruginienė neleidžia sau tokios didelės prabangos, apie kurią kalba internautai.

„Kalbant apie minėtą įrašą, kaina yra absoliučiai neatitinkanti realybės, šis Premjerės rankinukas yra pirktas Milane už 50 eurų“, – teigė I. Ruginienės patarėjas.

