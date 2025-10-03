Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė prezidentui pateikė Adomavičiaus atsistatydinimo prašymą

2025-10-03 17:29 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 17:29

Premjerė Inga Ruginienė prezidentui Gitanui Nausėdai pateikė „aušriečio“ kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus atsistatydinimo raštą.

Inga Ruginienė (nuotr. Dainiaus Labučio)

Premjerė Inga Ruginienė prezidentui Gitanui Nausėdai pateikė „aušriečio“ kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus atsistatydinimo raštą.

REKLAMA
0

Tai Eltai patvirtino ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas. Pasak jo, laikinai kultūros ministro pareigas eiti siūloma švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

ELTA primena, kad po skandalą sukėlusio pasisakymo apie Krymą jau anksčiau viešo pasipiktinimo sulaukęs „aušriečių“ kultūros ministras I. Adomavičius pranešė, kad traukiasi iš pareigų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai, kad I. Adomavičius turėtų trauktis, penktadienį užsiminė ir premjerė I. Ruginienė.

REKLAMA
REKLAMA

Šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – kelti klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.

REKLAMA

Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 73 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“. Nors I. Adomavičius atsistatydino, kultūrininkai tvirtina, kad esminis jų reikalavimas nėra įgyvendintas, todėl numatomas streikas įvyks.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ignotas Adomavičius (nuotr. stop kadras)
Paskutiniai Adomavičiaus potėpiai ministerijoje – paliko palinkėjimą būsimam ministrui
Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais (nuotr. Robertas Riabonas/BNS)
Ignoto Adomavičiaus eros pabaiga – ministras traukiasi iš pareigų: „Greičiausiu metu atnešiu pareiškimą“ (231)
Gitanas Nausėda, Ignotas Adomavičius, „Kitokie pasikalbėjimai“ (nuotr. BNS. I. Gaižausko)
Adomavičiui – prezidentūros kirtis: pasisakymai apie Krymą nepriimtini, kelia klausimų, ar gali dirbti (52)
Socialdemokratai (nuotr. Roberto Riabovo)
Žvilgsnis iš vidaus – „Nemuno aušra“ norėjo kitų ministerijų, o gavo kultūrą: štai ką žada (22)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų