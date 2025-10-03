Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas pasirašė dekretą dėl Adomavičiaus atsistatydinimo

2025-10-03 17:55 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 17:55

Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą ir atleido iš kultūros ministro pareigų skandaluose įsivėlusį „aušrietį“ Ignotą Adomavičių.

Gitanas Nausėda. ELTA / Josvydas Elinskas

Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą ir atleido iš kultūros ministro pareigų skandaluose įsivėlusį „aušrietį" Ignotą Adomavičių.

14

Laikinai vadovauti Kultūros ministerijai pavesta švietimo, mokslo ir sporto ministrei Ramintai Popovienei.

ELTA primena, kad po skandalą sukėlusio pasisakymo apie Krymą jau anksčiau viešo pasipiktinimo sulaukęs „aušriečių“ kultūros ministras I. Adomavičius pranešė, kad traukiasi iš pareigų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai, kad I. Adomavičius turėtų trauktis, penktadienį užsiminė ir premjerė Inga Ruginienė.

Šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – kelti klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.

Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 73 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“. Nors I. Adomavičius atsistatydino, kultūrininkai tvirtina, kad esminis jų reikalavimas nėra įgyvendintas, todėl numatomas streikas įvyks.

bankomatui-gėda/pelėda
bankomatui-gėda/pelėda
2025-10-03 17:59
kada ''pavargęs" jansonas parašys prašimą atleisti?ar dar ant ko nors jį siųsi paloti?
Atsakyti
?
?
2025-10-03 18:13
Nemuno Aušrai atiteks energetikos ministerija bus naujas energetikos ministras ne Igničio atstovas.Ka darys Nausėda ir jo draugai iš Igniči
Atsakyti
ar
ar
2025-10-03 18:18
tai galima pavadinti rimtu poziuriu i savo pareigas? Tai kam paskyrei? Visiskas kausas...
Atsakyti
