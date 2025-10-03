Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius: diskusijas dėl naujojo kultūros ministro pradėsime kitą savaitę

2025-10-03 18:12 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 18:12

Atsistatydinus kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui, koalicija kitą savaitę pradės diskutuoti, kas galėtų užimti jo vietą ir spręsti, ar Kultūros ministerija liks „Nemuno aušros“ rankose, teigia socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. 

Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Andrius Ufartas

Atsistatydinus kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui, koalicija kitą savaitę pradės diskutuoti, kas galėtų užimti jo vietą ir spręsti, ar Kultūros ministerija liks „Nemuno aušros“ rankose, teigia socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. 

REKLAMA
0

„Šio klausimo mes šį vakarą nesprendėme. Reflektuojant į šios dienos situaciją, nuspręsta paimti tam tikrą pauzę, nurimti. Matyt, kad diskusijas pradėsime tik kitą savaitę“, – žurnalistams po koalicinės tarybos posėdžio teigė M. Sinkevičius.

„Kol kas koalicijos partneriai neišsakė ketinimų ir noro peržiūrėti koalicijos sutartį ar jos priedus“, – akcentavo jis. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mindaugas Sinkevičius (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Mindaugas Sinkevičius: ministerijų mainai yra įmanomi (2)
Vytautas Landsbergis mini 91-ąjį gimtadienį (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Profesorius Landsbergis rėžė dėl Adomavičiaus: „Kodėl čia trainiojasi“ (163)
Ignotas Adomavičius (Nuotr. Roberto Riabovo ir socialinių tinklų stop kadras)
Festivalyje nekviestas apsilankęs Ignotas Adomavičius rėžė be užuolankų: „Kultūros ministras esu aš“ (11)
Frederikas Jansonas (nuotr. stop kadras)
Jansonas: neįsivaizduoju, kaip Adomavičius galės tęsti savo darbą (31)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų