  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Vienintelis teisingas sprendimas“: prezidentas atleido Ignotą Adomavičių iš ministro pareigų

2025-10-03 18:23 / šaltinis: BNS
2025-10-03 18:23

Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį pasirašė dekretą, kuriuo atleido Ignotą Adomavičių iš kultūros ministro pareigų.

Ignotas Adomavičius Juliaus Kalinsko/Fotobankas

Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį pasirašė dekretą, kuriuo atleido Ignotą Adomavičių iš kultūros ministro pareigų.

0

Tą jis padarė atsižvelgdamas į premjerės Ingos Ruginienės teikimą, rašoma Prezidentūros pranešime.

„Pripažinti suklydus ir ištaisyti klaidas – tai vienintelis teisingas sprendimas, kuris gali sumažinti susiskaldymą bei įtampas visuomenėje. Ministro pasitraukimas yra būtent toks žingsnis“, – šalies vadovo poziciją perdavė jo patarėjas Tomas Beržinskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prezidentas tikisi, kad premjerė, atrinkdama naujas kandidatūras į kultūros ministro postą, įvertins susidariusią situaciją. Kaip šalies vadovui sakė kultūros bendruomenės atstovai, nieko nėra neįmanomo“, – pridūrė jis.

Prezidentas dekretu pavedė laikinai kultūros ministro pareigas eiti švietimo, mokslo ir sporto ministrei Ramintai Popovienei.

Kaip skelbė BNS, sulaukęs kultūros bendruomenės streiko, „aušrietis“ I. Adomavičius penktadienį nusprendė trauktis iš kultūros ministro pareigų.

Kultūros ministerijai jis vadovavo savaitę.

Nepaisant tokio politiko sprendimo, kultūrininkai sako, kad pagrindinė problema išlieka, nes kultūros sritis tebėra atiduota į „Nemuno aušros“ rankas.

Kaip skelbė BNS, dėl to praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai. Dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.

Kultūros bendruomenės teigimu, „Nemuno aušros“ vadovavimas Kultūros ministerijai kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.

Sekmadienį visoje Lietuvoje rengiamas kultūros bendruomenės streikas dėl Kultūros ministerijos atidavimo „Nemuno aušrai“.

