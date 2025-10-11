Socialdemokratai nusprendė – tęs darbus su „aušriečiais“, bet perims Kultūros ministeriją

Apie tokius sprendimus žurnalistams patvirtino Alytaus meras Nerijus Cesiulis.
„Šiandieną taryboje priimtas sprendimas, kad mes pasiimame Kultūros ministeriją“, – sakė jis.
Vis tik, meras nurodė, kad pats LSDP tarybai siūlė nebetęsti darbų su „Nemuno aušra“.
„Mano pasiūlymas buvo iš viso atsisakyti darbo su „Nemuno aušra“ ir ieškoti naujų partnerių, formuoti naują koaliciją ir pabaigti tuos žaidimus“, – dėstė socialdemokratas.
Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis(24 nuotr.)
Mindaugas Sinkevičius: Kultūros ministerija socialdemokratų atsakomybėn perimama nevykdant mainų
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Kultūros ministerija iš „Nemuno aušros“ perimama nevykdant jokių mainų, lauks partnerių reakcijos.
Jis taip pat teigė neatmetantis galimybės, kad „aušriečiai“ gali pasitraukti iš valdančiosios koalicijos.
„Pasiūlė mūsų partija perimti tą (Kultūros – BNS) ministeriją socialdemokratų atsakomybėn. Ar bus kokie nors „Nemuno aušros“ reagavimai, reikalavimai, mes pamatysim sužinoję jų reakciją“, – žurnalistams šeštadienį po LSDP tarybos posėdžio sakė M. Sinkevičius.
Anot jo, iki priimant šį sprendimą nebuvo aptarti jokie postų mainai.
Šaltinis:
ELTA, BNS ir tv3.lt
