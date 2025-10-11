Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
45
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Socialdemokratai nusprendė – tęs darbus su „aušriečiais“, bet perims Kultūros ministeriją

2025-10-11 13:32 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-10-11 13:32

Šeštadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė – koalicija su „aušriečiais“ išliks, tačiau didžiausia valdančiosios daugumos partija perims Kultūros ministeriją.

Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis (nuotr. Roberto Riabovo)
24

Šeštadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė – koalicija su „aušriečiais“ išliks, tačiau didžiausia valdančiosios daugumos partija perims Kultūros ministeriją.

REKLAMA
45

Apie tokius sprendimus žurnalistams patvirtino Alytaus meras Nerijus Cesiulis.

„Šiandieną taryboje priimtas sprendimas, kad mes pasiimame Kultūros ministeriją“, – sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis tik, meras nurodė, kad pats LSDP tarybai siūlė nebetęsti darbų su „Nemuno aušra“.

„Mano pasiūlymas buvo iš viso atsisakyti darbo su „Nemuno aušra“ ir ieškoti naujų partnerių, formuoti naują koaliciją ir pabaigti tuos žaidimus“, – dėstė socialdemokratas.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis
(24 nuotr.)
(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis

Mindaugas Sinkevičius: Kultūros ministerija socialdemokratų atsakomybėn perimama nevykdant mainų

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Kultūros ministerija iš „Nemuno aušros“ perimama nevykdant jokių mainų, lauks partnerių reakcijos.

REKLAMA

Jis taip pat teigė neatmetantis galimybės, kad „aušriečiai“ gali pasitraukti iš valdančiosios koalicijos.

„Pasiūlė mūsų partija perimti tą (Kultūros – BNS) ministeriją socialdemokratų atsakomybėn. Ar bus kokie nors „Nemuno aušros“ reagavimai, reikalavimai, mes pamatysim sužinoję jų reakciją“, – žurnalistams šeštadienį po LSDP tarybos posėdžio sakė M. Sinkevičius.

Anot jo, iki priimant šį sprendimą nebuvo aptarti jokie postų mainai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Spektaklis tesiasi
Spektaklis tesiasi
2025-10-11 13:43
Socdemai tikrai nesprendzia . Remyga juos ir toliau dulkins.
Atsakyti
Socdemai nuspręndė
Socdemai nuspręndė
2025-10-11 13:37
O ką nuspręs Remyga, Tapinas,Ignitis, Nausėda ? Socdemai nieko nespręndžia
Atsakyti
Tesinys
Tesinys
2025-10-11 13:46
Spektaklis bus pratestas. Ka dabar iskres Remyga , koki klausima pakels ?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (45)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų