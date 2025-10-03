Dėl kultūros ministro situacijos LSDP valdyba penktadienį šaukia koalicinės tarybos posėdį

„Sprendimas yra vienas – mes inicijuojame koalicinės tarybos posėdį“, – penktadienį Eltai sakė O. Leiputė.
„(Posėdžiausime – ELTA) šiandien, vakarop. O kodėl – vertiname visą susiklosčiusią situaciją, aplinką. Tai, aišku, susiję su kultūros ministru, jo situacija“, – pažymėjo Seimo vicepirmininkė.
Apie tai, kad šaukiamas skubus koalicinės tarybos posėdis, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė ir LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Posėdžiavusi LSDP valdyba atkreipia dėmesį į visuomenėje ir kultūros bendruomenėje kilusias abejones dėl kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus darbo ir komunikacijos. Ministrui kėlėme didelius lūkesčius, todėl natūralu, kad šiuo metu kyla klausimų dėl jo veiklos“, – rašė Jonavos meras.
„Siekdami atsakingai įvertinti situaciją ir rasti tinkamiausius sprendimus, kviečiame skubų koalicinės tarybos posėdį“, – pranešė politikas.
ELTA primena, kad šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.
Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“.
