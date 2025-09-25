Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Budrys apie tai, ar stos į LSDP: „Nebuvo apie tai šnekos“

2025-09-25 09:16 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 09:16

Paaiškėjus, kad kandidatui į energetikos ministrus Žygimantui Vaičiūnui buvo iškelta sąlyga tapti socialdemokratų partijos nariu, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikina kol kas tokio pokalbio su paskirtąja premjere Inga Ruginiene neturėjęs. 

Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis

Paaiškėjus, kad kandidatui į energetikos ministrus Žygimantui Vaičiūnui buvo iškelta sąlyga tapti socialdemokratų partijos nariu, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikina kol kas tokio pokalbio su paskirtąja premjere Inga Ruginiene neturėjęs. 

2

„Nebuvo apie tai šnekos“, – Eltai teigė K. Budrys. 

I. Ruginienė antradienį vykusiame Seimo posėdyje pripažino, kad Ž. Vaičiūnui buvo iškelta sąlyga tapti partijos nariu. Pasak jos, Ž. Vaičiūnas neprieštaravo prisijungimui prie partijos.

Vis tik, ar toks pats reikalavimas bus taikomas ir kitam nepartiniam ministrui K. Budriui, būsimosios Vyriausybės vadovė neatsakė.

Tuo metu Ž. Vaičiūnas tikino dar nepriėmę sprendimo prisijungti prie socialdemokratų, tačiau leido suprasti, kad priklausymas partijai leistų efektyviau įgyvendinti Vyriausybės programoje iškeltus uždavinius energetikos sričiai. 

ELTA primena, kad Ž. Vaičiūnas į energetikos ministro postą ankstesnėje Vyriausybėje buvo deleguotas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, tačiau partijai nepriklausė.

Naujasis Ministrų kabinetas Seime turėtų prisiekti ketvirtadienį.

