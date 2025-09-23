Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos ir Kosta Rikos užsienio ministrai pasirašė susitarimą

2025-09-23 09:04 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 09:04

Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys Niujorke pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl politinių konsultacijų mechanizmo sukūrimo su Kosta Rikos užsienio reikalų ministru Arnoldo André Tinoco.

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)

Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys Niujorke pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl politinių konsultacijų mechanizmo sukūrimo su Kosta Rikos užsienio reikalų ministru Arnoldo André Tinoco.

6

Anot Užsienio reikalų ministerijos, tikimasi, kad pasirašytas susitarimas prisidės prie dvišalių ryšių plėtros.

Susitikime Lietuvos ir Kosta Rikos užsienio reikalų ministrai taip pat aptarė ekonominio saugumo, Kinijos ekonominės prievartos klausimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

K. Budrys dėkojo Kosta Rikai už tvirtą poziciją dėl Rusijos agresijos Ukrainoje ir ragino ją išlaikyti, taip pat pakvietė šios šalies atstovus atvykti į Vilnių.

ELTA primena, kad užsienio reikalų ministras K. Budrys šią savaitę Niujorke dalyvauja JT Generalinės Asamblėjos 80-osios sesijos bendruosiuose debatuose ir kituose aukšto lygio renginiuose.

Darbo vizito metu K. Budrys dalyvaus JT Saugumo Tarybos debatuose dirbtinio intelekto ir taikos klausimais, JT aukšto lygio konferencijoje, skirtoje Palestinos klausimui. 

Ministras taip pat dalyvaus  JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio organizuojamame Transatlantiniame ministrų susitikime be neformaliame ES užsienio reikalų susitikimuose.

Darbo vizito Niujorke metu K. Budrys dalyvaus baltarusių opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos renginyje, susitiks su žydų organizacijų atstovais, lietuvių bendruomenės nariais, dalyvaus analitinio centro „Atlantic Council“ renginyje energetinio saugumo tema. 

Realiai
Realiai
2025-09-23 09:18
O rimtesnės šalys tikriausiai jau oficialiai įgnoruoja ? Realiai visiškas diplomatijos krachas
Atsakyti
Senis
Senis
2025-09-23 09:36
Neignoruoja. Dar neturime diplomatinių santykių su Nauru, Afganistanu,Alžyru, Beninu, Butanu,Burkina Faso, CAR, Čadu,Kinija, Kongo,Eritrėja, Gana,Gvijana, Iraku, Kiribati,Liberija, Libija,Mali, Mianmaru,,Nigeriu, Š. Korėja, Somaliu, PAR,Sudanu, Sirija,Turkmenija ir Jemenu. Matote, kiek dar Budrio laukia darbų? Iki pensijos nespės apsidirbti. O gal ir anksčiau apsidirbs...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
