TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius: nemanau, kad netvirtindamas „aušriečių“ ministrų prezidentas viršija savo įgaliojimus

2025-09-10 10:15 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 10:15

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikina nemanąs, kad prezidentas Gitanas Nausėda atsisakydamas skirti partinius „Nemuno aušros“ kandidatus į ministrus viršija savo įgaliojimus.

M. Sinkevičius, nuotr. ELTA

M. Sinkevičius, nuotr. ELTA

„Nemanau, kad jis viršija įgaliojimus. Jeigu aš, kaip politinės organizacijos lyderis, sakyčiau, kad jis viršija įgaliojimus, tai jau čia būtų labai skambus pareiškimas, nes su tuo reiktų kažką daryti“, – LRT radijui teigė M. Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Todėl politikas nenorėjo komentuoti LSDP garbės pirmininko Vytenio Povilo Andriukaičio portalui lrytas.lt išsakytų pasvarstymų, esą netvirtindamas kai kurių ministrų prezidentas viršija savo įgaliojimus.

„Garbės pirmininkas gal sau leidžia, jis gali ir pakomentuoti. Su jumis bendrauja Mindaugas Sinkevičius, tai jis sau to neleidžia (tokių teiginių – ELTA), nes tame net ir nemato prasmės. Aš manau, kad prezidentas vykdo savo konstitucinę pareigą, (...) pasižiūri kandidatus, pasižiūri jų visą biografiją, pasižiūri jų profesionalizmą. Visais laikais tai buvo daroma“, – pabrėžė M. Sinkevičius.

Visgi socialdemokratas pripažįsta, kad šalies vadovo sprendimas netvirtinti partinių „aušriečių“ kandidatų į ministrus, atrodo keistai.

„Aišku, gal yra tam tikrų niuansų, kurie gal šiek tiek keistai atrodo. Turėjome laiką, (...) kada Dalia Grybauskaitė tikrindavo anglų kalbos žinojimus, dabar mūsų prezidentas aiškinasi partinio bilieto turėjimą ar neturėjimą. Žanrai šiek tiek skiriasi, bet aš nemanau, kad yra išeinama iš kažkokių savo teisės ir konstitucinių pareigų ribų“, – teigė M. Sinkevičius.

Nespėlioja, ar „aušriečių“ kandidatai bus patvirtinti

M. Sinkevičius taip pat tikina nenorįs spėlioti, ar „Nemuno aušros“ kandidatai į Ministrų kabinetą – laikinasis aplinkos ministras Povilas Poderskis bei į Energetikos ministerijos vadovus siūlomas teisininkas Mindaugas Jablonskis – bus prezidento patvirtinti. 

„Nebandysiu įsijausti į prezidento rolę ir prezidento atsakomybę, konstitucinę teisę. Prezidentas susitiks su abiem kandidatais – man atrodo, šiandieną po pietų susitikimai numatyti“, – sakė LSDP pirmininkas.

„Manau, kad palaukime prezidento ir Prezidentūros vertinimo“, – pridūrė jis.

Patvirtinęs nepilną naujosios Vyriausybės sudėtį, trečiadienį prezidentas G. Nausėda susitiks su paskutiniais „aušriečių“ kandidatais į Ministrų kabinetą – P. Poderskiu bei M. Jablonskiu. Pastarieji kandidatai paaiškėjo tik antradienį.

Kaip skelbta, pasirašęs dekretą dėl 20-osios Vyriausybės sudėties, G. Nausėda patvirtino 12 Ministrų kabineto narių. 

Trečiadienį paskirtoji premjerė I. Ruginienė pristatys parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Protestas „Gėdos diena”. ELTA / Žygimantas Gedvila
Protesto metu vidury Tapino kalbos – incidentas: prireikė medikų pagalbos (72)
Socialdemokratų tarybos posėdis (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
Vytenis Povilas Andriukaitis apie „Gėdos dieną“: „Atspindi tik dalies visuomenės nuomonę“ (193)
Vyriausybės posėdžių salė (nuotr. Elta)
Balsavimo dėl Ingos Ruginienės išvakarėse turėtų būti pasirašyta koalicijos sutartis (2)
Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)
Įvertino Nausėdos užuominas dėl Ruginienės vyro keliamų rizikų: užbėga įvykiams už akių (114)

