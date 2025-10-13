Žemaitaitis siūlo ieškoti bendro kultūros ministro: nemato koalicijos sutarties pažeidimo

LSDP tarybos sprendimą Remigijus Žemaitaitis pirmadienį aptarė su premjere Inga Ruginiene ir Socialdemokratų partijos frakcijos seniūne Seime Orinta Leipute.
„Pasikalbėjome, padiskutavome apie jų sprendimą, koks sprendimas galėtų būti logiškiausias“, – BNS sakė politikas.
Kaip logiškiausią išeitį jis nurodė, kad koalicija parinktų bendrą kandidatą į kultūros ministrus.
„Gal būtų galima rasti bendrą kandidatą į kultūros ministrus. (...) Kad būtų ir kultūros bendruomenei tinkamas, kad nebūtų tolesnio santykių aiškinimosi“, – teigė R. Žemaitaitis.
Anot jo, ši galimybė turėtų būti aptarta artimiausiu metu vyksiančiame koalicijos atstovų susitikime.
R. Žemaitaitis tvirtino po LSDP sprendimo nematąs nei koalicijos sutarties pažeidimo, nei ketinąs kelti kokių nors reikalavimų dėl kitų postų.
Pagal koalicijos susitarimą „Nemuno aušrai“ priklauso trys ministerijos. LSDP perėmus atsakomybę už Kultūros ministeriją, „aušriečiams“ lieka dviejų ministrų portfeliai – aplinkos ir žemės ūkio.
„Jeigu galima rasti bendrą sprendimą, kad valstybė greičiau važiuotų į priekį, galime bendrą kandidatą surasti ir važiuojame į priekį. Gali būti, kad viceministras būtų mūsų teikiamas, gal kitoje ministerijoje viceministras būtų. Kol kas apie tai (papildomus postus vietoj prarasto ministro portfelio – BNS) niekas nekalba“, – BNS sakė R. Žemaitaitis.
Socialdemokratų partijos frakcijos seniūnė Orinta Leiputė po susitikimo su „aušriečių“ lyderiu taip pat teigė, kad tai tebuvo draugiškas situacijos aptarimas.
„Mūsų čia buvo arbatos išgėrimas, draugiškas pasikalbėjimas apie situaciją (...) Suplanuosime ir koalicinę tarybą, gal šią savaitę“, – teigė socdemė.
O. Leiputė BNS taip pat svarstė, kad kultūros ministro kandidatūros galėtų būti ieškoma drauge.
„Manau, dabar ieškosime (...) sprendimo, nes mes norime stabilumo, tiesą sakant. Nemanome, kad negalime dirbti koalicijoje su „Nemunu aušra“. Dirbti galime, nes kartu rengėme Vyriausybės programą, jie delegavo savo ministrus, komitetuose yra valdančioji koalicija, randami sprendimai“, – tvirtino socialdemokratė.
I. Ruginienės atstovas spaudai po jos susitikimo su R. Žemaitaičiu BNS sakė, kad kultūros ministro paieškas vykdys pati ministrė pirmininkė.
BNS rašė, kad valdantieji socialdemokratai šeštadienį nutarė perimti kultūros ministro portfelį iš „Nemuno aušros“. Šalies vadovas Gitanas Nausėda dar kiek anksčiau pareiškė neskirsiantis „aušriečių“ kandidato kultūros ministru.
LSDP taryba tokį sprendimą priėmė šeštadienį po kilusių kultūros bendruomenės protestų prieš Kultūros ministerijos atidavimą „Nemuno aušrai“ ir šios partijos pirmininko R. Žemaitaičio pasisakymų apie vieną iš protestų lyderių, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorių Arūną Gelūną.
Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją rugpjūtį suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!