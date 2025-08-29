Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Turkija uždraudė Izraelio laivams ir lėktuvams patekti į jos teritoriją

2025-08-29 18:36 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 18:36

Turkijos diplomatijos vadovas penktadienį pareiškė, kad Ankara uždarė savo uostus ir oro erdvę Izraelio laivams ir lėktuvams, o diplomatinis šaltinis AFP sakė, kad draudimas taikomas „oficialiems“ skrydžiams.

Turkijos vėliava BNS Foto

Turkijos diplomatijos vadovas penktadienį pareiškė, kad Ankara uždarė savo uostus ir oro erdvę Izraelio laivams ir lėktuvams, o diplomatinis šaltinis AFP sakė, kad draudimas taikomas „oficialiems“ skrydžiams.

„Uždarėme savo uostus Izraelio laivams. Neleidžiame Turkijos laivams plaukti į Izraelio uostus.... Neleidžiame į savo uostus įplaukti konteineriniams laivams, gabenantiems ginklus ir šaudmenis į Izraelį, taip pat neleidžiame jų lėktuvams įskristi į mūsų oro erdvę“, – sakė užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas per televiziją transliuotame kreipimesi į įstatymų leidėjus.

Paprašytas patikslinti ministro pastabas, Turkijos diplomatinis šaltinis sakė, kad šalies oro erdvė „uždaryta visiems orlaiviams, gabenantiems ginklus (į Izraelį), ir oficialiems Izraelio skrydžiams“.

Nebuvo iš karto aišku, kada oro erdvės apribojimai buvo įvesti.

Lapkritį Turkija neleido Izraelio prezidento lėktuvui kirsti jos oro erdvės ir privertė jį atšaukti planuotą vizitą į COP29 klimato konferenciją Azerbaidžane.

Gegužę Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu atšaukė vizitą į Baku po to, kai Ankara, kaip pranešama, nedavė leidimo skrydžiui.

Turkija yra viena griežčiausių Izraelio kritikių dėl vykstančio karo Gazos Ruože, kaltinanti Izraelį vykdant „genocidą“ šioje mažoje palestiniečių teritorijoje. Izraelis šį kaltinimą griežtai atmeta.

Pernai gegužę Ankara pareiškė, kad stabdo visą prekybą su Izraeliu, kol šis neleis netrukdomai teikti pagalbos.

Šią savaitę didžiausia Izraelio laivybos įmonė ZIM pranešė, kad buvo informuota, jog pagal naujas taisykles, priimtas Turkijoje rugpjūčio 22 dieną, „laivams, kurie priklauso su Izraeliu susijusiam subjektui, yra jo valdomi arba naudojami, nebus leidžiama švartuotis Turkijos uostuose“.

H. Fidano pastabos buvo pirmas viešas pripažinimas apie draudimą.

