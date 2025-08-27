Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Izraelio kariuomenė: Gazos miesto evakuacija „neišvengiama“

2025-08-27 20:16 / šaltinis: ELTA
2025-08-27 20:16

Prieš planuojamą Gazos miesto gyventojų perkėlimą, Izraelio karinio atstovo duomenimis, vyksta pasirengimas šiai ginčytinai iniciatyvai. Jau imtasi priemonių humanitariniams pagalbos centrams steigti, pristatytos palapinės, tinkle „X“ arabų kalba rašė karinis atstovas Avichai Adraee.

Karas Izraelyje (nuotr. SCANPIX)

Prieš planuojamą Gazos miesto gyventojų perkėlimą, Izraelio karinio atstovo duomenimis, vyksta pasirengimas šiai ginčytinai iniciatyvai. Jau imtasi priemonių humanitariniams pagalbos centrams steigti, pristatytos palapinės, tinkle „X" arabų kalba rašė karinis atstovas Avichai Adraee.

0

Be to, ruošiami vandentiekiai ir kita infrastruktūra. „Gazos miesto evakuacija neišvengiama“, – teigiama toliau.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Izraelio vyriausybė planuoja užimti Gazos miestą palestiniečių teritorijos šiaurėje, kuriame gyvena apie milijonas žmonių. Jie turėtų būti perkelti į palapinių stovyklas pietuose.

Kariuomenės atstovas savo įrašu kreipėsi į visus gyventojus Gazos Ruožo šiaurėje. Kiekviena šeima, kuri persikels į pietus, gaus „didelę humanitarinę paramą“, teigė jis.

A. Aldraee atmetė gandus, kad pietuose praktiškai nėra vietos perkeliamų asmenų apgyvendinimui. Gazos Ruožo pietuose, anot jo, yra „didelių laisvų plotų“, pavyzdžiui, centrinėse pabėgėlių stovyklose ir „humanitarinėje zonoje“ Al Mavasyje. Pagalbos organizacijos vis kritikuoja katastrofiškas sąlygas ten.

