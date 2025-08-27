Izraelio kariuomenė: Gazos miesto evakuacija „neišvengiama“

Be to, ruošiami vandentiekiai ir kita infrastruktūra. „Gazos miesto evakuacija neišvengiama“, – teigiama toliau.
Izraelio vyriausybė planuoja užimti Gazos miestą palestiniečių teritorijos šiaurėje, kuriame gyvena apie milijonas žmonių. Jie turėtų būti perkelti į palapinių stovyklas pietuose.
Kariuomenės atstovas savo įrašu kreipėsi į visus gyventojus Gazos Ruožo šiaurėje. Kiekviena šeima, kuri persikels į pietus, gaus „didelę humanitarinę paramą“, teigė jis.
A. Aldraee atmetė gandus, kad pietuose praktiškai nėra vietos perkeliamų asmenų apgyvendinimui. Gazos Ruožo pietuose, anot jo, yra „didelių laisvų plotų“, pavyzdžiui, centrinėse pabėgėlių stovyklose ir „humanitarinėje zonoje“ Al Mavasyje. Pagalbos organizacijos vis kritikuoja katastrofiškas sąlygas ten.
