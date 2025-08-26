Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelyje protestuotojai ragina susitarti dėl Gazos Ruože laikomų įkaitų išlaisvinimo

2025-08-26 10:40 / šaltinis: BNS
2025-08-26 10:40

Protestuotojai, reikalaujantys nutraukti karą Gazos Ruože ir grąžinti ten laikomus įkaitus, antradienio rytą išėjo į Izraelio gatves prieš vakare numatytą saugumo kabineto posėdį.

Izraelio vėliava (nuotr. SCANPIX)

Naujienų agentūros AFP žurnalistai matė protestuotojus, blokuojančius kelius Tel Avive, mojuojančius Izraelio vėliavomis ir laikančius įkaitų nuotraukas.

Izraelio žiniasklaida pranešė, kad kiti mitingavo netoli JAV ambasados ​​filialo mieste, taip pat prie įvairių ministrų namų visoje šalyje.

„Yra pateiktas pasiūlymas. Reikalaujame, kad mūsų lyderiai sėstų prie derybų stalo ir neatsikeltų, kol nebus susitarimo“, – sakė Hagit Chen, kurios sūnų kovotojai pagrobė 2023 metų spalį, cituojama įkaitų šeimoms atstovaujančio forumo paskelbtame pranešime.

Saugumo kabineto posėdžio darbotvarkė oficialiai neatskleista, tačiau vietos žiniasklaida sako, kad jame gali būti aptartos atnaujintos derybos dėl paliaubų ir įkaitų paleidimo susitarimo.

Rugpjūčio pradžioje kabinetas patvirtino planą, pagal kurį kariuomenė turėtų užimti Gazos miestą, o tai pakurstė baimę dėl įkaitų saugumo ir sukėlė naują protestų bangą, dėl kurios pastarosiomis savaitėmis į šalies gatves išėjo dešimtys tūkstančių žmonių.

Praėjusią savaitę premjeras Benjaminas Netanyahu įsakė nedelsiant pradėti derybas, kuriomis siekiama užtikrinti visų Gazos Ruože likusių įkaitų paleidimą, bet taip pat išplėtė puolimo planus.

Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai „Hamas“ pareiškė priėmęs naują tarpininkų pateiktą paliaubų pasiūlymą, pagal kurį įkaitai būtų paleisti palaipsniui per pradinį 60 dienų laikotarpį mainais į Izraelyje laikomus palestiniečių kalinius.

