TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio kariuomenės vadas ragina Netanyahu priimti įkaitų paleidimo sąlygas

2025-08-25 12:45 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 12:45

 Izraelio kariuomenės vadas Eyalas Zamiras dar kartą perspėjo dėl planuojamo Gazos miesto užėmimo bei paragino ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu priimti paliaubų pasiūlymą, kad būtų paleisti paskutiniai įkaitai, teigiama Izraelio žiniasklaidos publikuotuose komentaruose.

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

0

„Turime susitarimą, patobulintą Witkoffo susitarimą, mes privalome jį priimti“, – vadams adresuotus E. Zamiro žodžius, pasakytus jam lankantis karinių jūrų pajėgų bazėje Haifoje, citavo Izraelio televizijos kanalas „Channel 13“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kariuomenės vadas turėjo omenyje pasiūlymą, dėl kurio pirmiau buvo sutaręs specialusis JAV pasiuntinys Steve‘as Witkoffas ir kuriame numatytos 60 dienų paliaubos, per kurias mainais į įkalintus palestiniečius būtų paleisti 10 gyvų įkaitų.

„Kariuomenė sudarė sąlygas susitarti dėl įkaitų, o dabar viskas yra Netanyahu rankose“, – tęsė E. Zamiras.

Jis dar kartą išreiškė susirūpinimą, kad planuojamas Gazos miesto užėmimas sukels pavojų likusių 20 įkaitų, kurie, kaip manoma, tebėra gyvi, gyvybei. Be to, manoma, kad kai kurie iš šių įkaitų yra laikomi šiame didmiestyje.

Jis įspėjo, kad palestiniečių islamistų grupuotės „Hamas“ smogikai įkaitus gali nužudyti arba „nusižudyti kartu su jais“.

Izraelio gynybos pajėgos savo oficialiame pranešime apie vizitą citavo tik E. Zamiro teiginį, kad kariuomenė, darydama karinį spaudimą, sudarė sąlygas paleisti įkaitus.

Kaip buvo prašoma, E. Zamiras parengė operatyvinius Gazos miesto užėmimo planus, kuriems pritarė šalies politinė vadovybė.

Rugsėjui buvo papildomai pašaukta apie 60 000 rezervistų.

Tačiau pranešama, kad vyriausybės sprendimą užimti maždaug vieną milijoną gyventojų turintį miestą kariuomenės vadas vertina kritiškai.

Praėjusią savaitę „Hamas“ pranešė, kad sutiko su nauju ugnies nutraukimo pasiūlymu, kuris, kaip teigiama, yra adaptuota S. Witkoffo pasiūlymo versija.

Prancūzijos vėliava (nuotr. SCANPIX)
Prancūzija iškvies JAV ambasadorių dėl komentarų apie antisemitizmą

