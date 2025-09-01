Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

ECB vadovė pareiškė: būtų labai pavojinga, jei Trumpas perimtų JAV pinigų politikos kontrolę

2025-09-01 11:51 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 11:51

Keisti Trumpo pasisakymai kelia naujų klausimų: „Tai, ką matome, dar tik pradžia“ (nuotr. SCANPIX)

Europos Centrinio Banko vadovė Christine Lagarde pirmadienį pareiškė, kad pasaulio ekonomikai būtų labai pavojinga, jei JAV prezidentas Donaldas Trumpas perimtų JAV pinigų politikos kontrolę.

0

D. Trumpas siekia atstatydinti Federalinės rezervų sistemos valdytoją Lisą Cook, turėdamas tikslą, pasak kritikų, įdarbinti centriniame banke pareigūnus, kurie palaikytų jo raginimus mažinti palūkanų normas.

Ch. Lagarde sakė Prancūzijos radijui „Radio Classique“, kad D. Trumpui būtų „labai sunku“ visiškai pakreipti Fed‘o politiką formuojančios institucijos daugumą savo naudai.

Tačiau, pasak jos, „jei jam pavyktų, tai būtų labai rimtas pavojus JAV ir pasaulio ekonomikai“.

Ji pažymėjo, kad centrinio banko politika turi įtakos kainų stabilumui ir ja siekiama užtikrinti „optimalų“ užimtumą.

„Jei tai priklausytų nuo vieno ar kito asmens diktato... JAV ekonomikos balansas, o kartu ir poveikis visam pasauliui, keltų didelį nerimą“, – sakė Ch. Lagarde.

