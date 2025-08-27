Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV ambasadorius NATO: „Mes esame atsidavę rytinio flango gynybai, esame labai dėkingi Lietuvai“

2025-08-27 21:43 / šaltinis: ELTA
2025-08-27 21:43

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) yra atsidavusios Rytų Europos flango gynybai, pabrėžia šalies ambasadorius NATO Matthew Whitaker. Todėl, diplomato teigimu, artimiausiu metu JAV planai išlaikyti Lietuvoje dislokuotas karines pajėgas nesikeičia.

JAV (nuotr. SCANPIX)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) yra atsidavusios Rytų Europos flango gynybai, pabrėžia šalies ambasadorius NATO Matthew Whitaker. Todėl, diplomato teigimu, artimiausiu metu JAV planai išlaikyti Lietuvoje dislokuotas karines pajėgas nesikeičia.

0

„Mes esame atsidavę rytinio flango gynybai, esame labai dėkingi Lietuvai. Šiuo metu nemanau, kad kažkas pasikeistų, bet mes visada peržiūrime savo pajėgų dislokaciją, norėdami užtikrinti, kad ji atlieptų grėsmę Jungtinėms Valstijoms ir NATO aljansui“, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ trečiadienį sakė M. Whitaker.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„(JAV – ELTA) kariai priimti labai puikiai. Mes esame dėkingi už tai, kaip maloniai Lietuvos žmonės ir valdžia su jais elgiasi. Aš vakar aplankiau karius, pamačiau bazę ir naujas statybas, kaip puikiai kyla nauji pastatai ir kaip elgiamasi su mūsų kariais“, – tikino diplomatas.

Pasak jo, JAV atsidavimas NATO ir rytinio Europos flango gynybai yra „geležinis“, šalis toliau stengsis savo karines pajėgas išdėstyti taip, kad būtų atlieptos visos grėsmės.

„Visada turime būti pasiruošę užtikrinti, kad galėsime apginti kiekvieną NATO centimetrą. Turime užtikrinti, kad NATO sąjungininkai bus stiprūs“, – kalbėjo M. Whitaker.

Lietuvoje yra dislokuota JAV rotacinių pajėgų bataliono kovinė grupė, pasak M. Whitakerio, spalio mėnesį pagal rotaciją pakeisti čia nesitreniruojančių atvyks apie 1 tūkst. JAV karių.

Šiuo metu Europoje dislokuota apie 70 tūkst. JAV karių, beveik pusė jų – Vokietijoje.

