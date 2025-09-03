Nausėda lankysis Danijoje

Valstybių lyderiai planuoja aptarti padėtį Ukrainoje, tarptautines taikos ir „Norinčiųjų koalicijos“ iniciatyvas bei Šiaurės ir Baltijos šalių paramą Ukrainai.
G. Nausėda antradienį, po susitikimo su Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu, paragino „Norinčiųjų koaliciją“ pradėti planuoti konkrečius darbus dėl galimo taikdarių siuntimo į Ukrainą.
Kaip skelbta anksčiau, Vakarai jau kurį laiką diskutuoja apie galimą Europos šalių karių siuntimą į Ukrainą.
Šalies vadovas anksčiau teigė, jog kol kas ankstyva pasakyti, ar tarp „Norinčiųjų koalicijos“ valstybių pajėgų bus ir Lietuvos kariai. Vis tik, G. Nausėdos teigimu, Vilnius yra pasirengęs prisidėti prie Ukrainos saugumo garantijų užtikrinimo.
Tuo metu laikinoji krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė tvirtino, kad Lietuva yra pasiruošusi siųsti pajėgas į Ukrainą, jei karą sukėlusi Rusija nutrauks ugnį, o sąjungininkai susitars dėl pastarosiomis dienomis žadamų saugumo garantijų Kyjivui.
Savo ruožtu premjere paskirta socialdemokratė Inga Ruginienė sako dar neturinti aiškios pozicijos dėl karių siuntimo į Ukrainą. Tiesa, ji pažymi, jog Lietuvos pagalba Kyjivui neabejotinai yra labai svarbi.
