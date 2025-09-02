Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Sandra su sutuoktiniu nėra praleidusi ilgiau nei 2 dienų kartu: „Jai vieno vyro neužtenka, jai reikia visos Lietuvos“

2025-09-02 18:30 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-09-02 18:30

Sandra ir Vadimas – jauna šeima, kuri laukiasi jau antros atžalos. Praėjus vos keliems mėnesiams po santuokos, pora atsidūrė santykių krizėje. Vadimas visų santykių metu laiką leidžia pusiaukelės namuose, tad vaikinas pavydi Sandros, kaltina svetimavimu.

10

Santykius pora aiškinasi laidos „TV Pagalba“ studijoje.

Anot Sandros, Vadimas nuolat kaltina ją išdavystėmis ir mano, kad ji nori kitų vyrų.

„Tu niekur nevažiuosi, tu laiką leidi su kitais bernais“, – tokius vyro žodžius teigia girdinti Sandra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nepagrįstas pavydas

Anot pašnekovės, Vadimas nori ją kontroliuoti, niekur neišleisti, nes yra vedamas nepragrįstų gandų ir įsivaizdavimo. Sandra pavargo nuo nuolatinių kaltinimų ir teigia, kad emociškai tai yra labai sunku.

„Norėjau šeimos, bet viskas griūna veltui“, – sako Sandra.

Pašnekovė atvirauja, kad jaučiasi paskubėjusi pradedant santykius su Vadimu.

„Suklydau jį pasirinkdama. Man reikėjo ilgiau su Vadimu padraugauti, geriau jį pažinti“, – atvirauja jauna moteris.

Tiesa, pora kartu yra vos keletą metus, tačiau vienas kito ilgiau nei 2 dienų iš eilės nėra matę, mat Vadimas per visą jų draugystės laikotarpį gyvena pusiaukelės namuose.

Vyro nuomonė kitokia

Vadimas yra kitokios nuomonės, jis įsitikinęs, kad jo vaikų mama – svetimauja. Vyras pasakoja, kad vienas iš jo draugų rodęs Sandros nuotrauką, tačiau iš kur tą nuotrauką gavo bei kodėl Sandra siunčia savo nuotraukas vaikino draugams – neaišku.

„Aš bijau, kad ji paslys. Matosi, kad jai vieno vyro neužtenka, jai reikia visos Lietuvos“, – dalijasi vyras.

Į studiją žengia Dalia – Sandros mama, kuri, anot Vadimo, daro blogą įtaką jo žmonai.

„Ji manęs nekenčia“, – teigia vyras.

Tačiau Dalia antrina dukrai, tvirtindama, kad žentas yra kontroliuojantis, neleidžiantis Sandrai niekur eiti, net riboja jos susitikimus su mama.

„Nuėjusios į parduotuvę ar į miestą turime viską filmuoti ir pranešti, kur esame, kitaip jis įvairiais blogais žodžiais išvadina Sandrą. Ji ne kartą dėl to skundėsi“, – teigia Dalia.

Anot merginos mamos, dukra kenčia, negali nieko veikti nejausdama baimės. „TV Pagalbos“ studijoje Sandra ir Vadimas pasiryžo aiškintis santykius, tačiau pradėjus diskusiją kaip mat pradeda pyktis.

„Esi dviejų vaikų tėvas, bet elgiesi kaip 5 metų vaikas“, – Sandra rėžia Vadimui.

Įsiplieskusią diskusiją laidos vedėja Renata gesina pratimu, kurį rekomenduoja atlikti kasdien.

Ką nuspręs jauna pora ir ar Renatos pratimas suveikia, pamatykite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

