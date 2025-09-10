Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Paviešintas šiurpą keliantis įrašas: prieš nužudymą jauna mergina su siaubu žvelgė į žudiką

2025-09-10 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 19:20

Internete paviešintas naujas vaizdo įrašas atskleidė paskutines 23-ejų metų ukrainietės Irynos Zarutskos gyvenimo sekundes – mergina su siaubu akyse dengėsi veidą, kai žudikas jai kelis kartus smogė peiliu.

Paviešintas naujas šiurpą keliantis įrašas: Ukrainietė su siaubu akyse žvelgia į savo žudiką traukinyje (nuotr. stop kadras ir 123rf.com)

Internete paviešintas naujas vaizdo įrašas atskleidė paskutines 23-ejų metų ukrainietės Irynos Zarutskos gyvenimo sekundes – mergina su siaubu akyse dengėsi veidą, kai žudikas jai kelis kartus smogė peiliu.

7

Apie šį šokiruojantį nusikaltimą išsamiai rašo naujienų portalas „Independent“.

Paskutinės sekundės traukinyje

Kaip skelbia Independent, rugpjūčio 22-osios vakarą Zarutska įlipo į „Lynx Blue Line“ traukinį Šarlotės mieste. Ji vilkėjo picerijos darbo uniformą ir naršė telefone. Už kelių vietų sėdėjo vyras su raudonu džemperiu, kuris, kaip rodo įrašas, stebėjo merginą ir darė keistus veido gestus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vos po keturių minučių važiavimo vyras iš kišenės ištraukė peilį, jį atlenkė ir smogė merginai tris kartus. Kadruose matyti, kaip Zarutska krūpteli, dengiasi veidą rankomis ir bando atsitraukti, kol galiausiai nukrenta ant grindų. Keleiviai, esantys šalia, iš pradžių atrodo sukrėsti ir sutrikę – viena moteris net nusisuka į langą, o kiti nesupranta, kas įvyko.

Tik vėliau keleiviai puolė į pagalbą: vienas bandė daryti dirbtinį kvėpavimą, kitas nusivilko marškinėlius, kad sutvarstytų žaizdas, dar kitas nubėgo pranešti traukinio vairuotojui. Tačiau Zarutskos gyvybės išgelbėti nepavyko – ji mirė įvykio vietoje.

Įtariamasis su ilga kriminaline istorija

Kaip rašo „Independent“, įtariamasis yra 34 metų benamis Decarlos Brownas jaunesnysis. Jis sulaikytas rugpjūčio 28 d. ir apkaltintas pirmojo laipsnio žmogžudyste. Netoliese policija aptiko ir nusikaltimui panaudotą sulankstomą peilį.

Brownas – recidyvistas, turintis net 14 bylų nuo 2011 m. Jo praeitis apima ginkluotą apiplėšimą, įsilaužimus, vagystes, taip pat smurtą prieš moteris. Anot „Axios“, jam diagnozuota šizofrenija. Jis jau buvo praleidęs šešerius metus kalėjime, o po išleidimo į laisvę 2020 m. netrukus vėl buvo sulaikytas.

Šių metų pradžioje jis buvo areštuotas už piktnaudžiavimą pagalbos telefonu 911, o liepą teisme buvo svarstoma jo medicininės būklės ekspertizė.

Federaliniai kaltinimai ir mirties bausmės galimybė

Kaip nurodo „CNN“, pirmadienį FTB paskelbė, kad Brownui pareikšti ir federaliniai kaltinimai. Jei jis bus pripažintas kaltu, jam gali grėsti mirties bausmė.

FTB direktorius pareiškė, jog „žiaurus išpuolis prieš Iryną Zarutską buvo gėdingas veiksmas, kuris Amerikoje neturėjo įvykti“. Agentūra pažadėjo, kad kaltinamasis daugiau niekada neišvys laisvės.

JAV teisingumo departamentas taip pat pabrėžė, kad ši byla parodė „švelnios požiūrio į nusikalstamumą politikos nesėkmes“ ir pažadėjo siekti griežčiausios įmanomos bausmės.

Bendruomenės pagalba šeimai

Po tragedijos internete buvo sukurta „GoFundMe“ kampanija Zarutskos šeimai paremti. Kaip rašo Independent, čia pabrėžiama, kad Iryna į JAV atvyko ieškodama saugumo ir naujos pradžios, tačiau jos gyvenimas buvo nutrauktas pernelyg anksti. Pirmadienio rytą buvo surinkta beveik 75 tūkst. dolerių.

Tuo metu socialiniuose tinkluose atsiradę bandymai rinkti lėšas pačiam įtariamajam buvo pašalinti. „GoFundMe“ atstovas priminė, kad pagal platformos taisykles griežtai draudžiama rinkti pinigus smurtiniais nusikaltimais kaltinamų asmenų gynybai.

Į viršų