Ralio gerbėjams – devintus metus leidžiamas „Rokiškio Grand Rally“ žurnalas

2025 m. leidinio viršelį puošia Lietuvoje sukurtas sportinis „Hyundai i20 VRT“. Jo kūrėjas Mindaugas Varža žurnale pasakoja, kaip kilo idėja sukonstruoti unikalią važiuoklę ralio automobiliui, siekiant kuo daugiau detalių gaminti Lietuvoje.
Tarp išskirtinių temų – interviu su amerikiečiu Nolan Abell, kuris Rokiškyje startuos „Mitsubishi Lancer EVO“. Lenktynininkas dalijasi patirtimi iš JAV ralio trasų, pasakoja apie anksčiau vairuotus automobilius ir ateities planus.
Svarbi leidinio dalis skirta ir medikų darbui varžybų metu. Pagrindinė ralio gydytoja Vida Valantinaitė supažindina su medikų komandos struktūra, veiksmų koordinavimu ir specifiniais iššūkiais, su kuriais susiduriama trasoje.
Ketvirtoji tema – sportinių automobilių draudimas. Vaidotas Žala ir Justas Simaška atvirai pasakoja apie realią žalų kainą, su kuria susiduria lenktynininkai. J. Simaška atskleidžia, kokią finansinę žalą patyrė po avarijos Ukmergėje ir kaip draudimas galėjo pakeisti situaciją.
Žurnale taip pat pristatomi „Lithuanian Rally4 Trophy“ įskaitos dalyviai, kovojantys dėl pagrindinio prizo – 80 tūkst. eurų stipendijos dalyvauti Europos ralio čempionate. Skaitytojai ras ir aktualią taškų lentelę po trijų įvykusių etapų.
Dar viena tema – SSV bagių dalyvavimas klasikiniame ralyje. Apie šios technikos integraciją ir pritaikymą kalba lenktynininkas Rytis Juodsnukis ir didžiausios motobagių komandos Lietuvoje vadovas Tomas Mickus. Jie aptaria, kuo šios transporto priemonės išsiskiria klasikinių varžybų kontekste.
Žurnalo pabaigoje skaitytojai ras greičio ruožų žemėlapį su starto laikais, žiūrovų zonų aprašymus, jų koordinates bei starto tvarką – tai svarbus įrankis visiems, norintiems stebėti varžybas gyvai.
„Rokiškio Grand Rally“ žurnalą bus galima įsigyti varžybų informacijos centre Nepriklausomybės aikštėje, parduotuvėje „Intelektualūs kompiuteriai“ bei prie įvažiavimų į greičio ruožus. Žurnalo kaina – 5 eurai.
