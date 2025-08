Buvęs Conoro McGregoro draugas atskleidė, kodėl jie susipyko ir kas nulėmė airio pralaimėjimą Chabibui Nurmagomedovui

A. Lobovas ir C. McGregoras kadaise buvo neišskiriami, netgi turėjo atsarginį raktą nuo „Straight Blast Gym“ salės durų, kur slapta rengdavo žiaurias sparingo sesijas, kad išlaikytų aštrius smūgiavimo įgūdžius. Tačiau, kaip teigė A. Lobovas, santykiai pašlijo, kai C. McGregoras atsisakė sumokėti jam 5 proc. dalį pelno, gauto už 600 milijonų dolerių vertės savo viskio prekės ženklo „Proper No. Twelve“ pardavimą bendrovei „Proxima Spirits“. Anot A. Lobovo, tai buvo produktas, kurį jis padėjo sukurti ir išvystyti į galingą prekės ženklą.

Kalbėdamas su A. Helwaniu, A. Lobovas atskleidė detales apie jų santykius ir tikrąją priežastį, kodėl C. McGregoras prieš septynerius metus taip skaudžiai pralaimėjo Chabibui Nurmagomedovui. A. Lobovas netgi davė patarimą, kaip C. McGregoras turėtų pamiršti savo politines aspiracijas ir verčiau siekti vienos didžiausių kovų, kokią tik UFC galėtų suorganizuoti.

REKLAMA

REKLAMA

C. McGregoro ir Ch. Nurmagomedovo konkurencija brendo palaipsniui ir tapo viena didžiausių nesantaikų organizacijos istorijoje.

REKLAMA

Viskas prasidėjo nuo aštrių pasisakymų ir paaštrėjo, kai C. McGregoro komandos draugas A. Lobovas 2018 metais susikibo su Ch. Nurmagomedovu. Po kelių dienų C. McGregoras su draugais iš Dublino sėdo į lėktuvą ir nuskrido į Niujorką, nuvyko į vieną iš arenų ir užpuolė autobusą, kuriame tuo metu buvo ir Ch. Nurmagomedovas. C. McGregoras išdaužė langą, sužeisdamas ir kitus autobuse buvusius kovotojus.

REKLAMA

REKLAMA

Priešiškumas pasiekė viršūnę „UFC 229“ turnyre, kur Ch. Nurmagomedovas dominavo prieš C. McGregorą ir privertė jį pasiduoti ketvirtajame raunde. Tačiau Ch. Nurmagomedovas tuo neapsiribojo, jis peršoko narvą, norėdamas toliau pulti kitus žmones, susijusius su C. McGregoru, ir taip sukėlė masines muštynes.

Kova buvo rekordiškai pelninga – JAV ją įsigijo daugiau nei 2,4 milijono žmonių. Tai buvo tokia didelė finansinė sėkmė, kad UFC vadovas Dana White'as ne kartą bandė prisivilioti Ch. Nurmagomedovą iš pensijos, nuolat stengdamasis suorganizuoti revanšinę kovą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Dabar A. Lobovas atskleidė, kodėl C. McGregoras buvo taip stipriai sumuštas.

„Kovai su Ch. Nurmagomedovu jis treniravosi tik du kartus per savaitę, –A. Helwaniui sakė A. Lobovas. – Jis sakė: „Ne, atsiknisk.“ Jis tiesiog nenorėjo to daryti.“

Vaizdo įrašuose buvo matyti, kaip likus vos kelioms savaitėms iki „UFC 229“ turnyro, C. McGregoras spaudos konferencijoje geria viskį. A. Lobovas užsiminė ir apie tai, kad galbūt C. McGregoro „vakarėlių mąstysena“ buvo per stipri, kad tuo karjeros etapu jam sektųsi koviniame sporte.

„Jis tiesiog nenorėjo to daryti, – sakė A. Lobovas. – Dvi treniruotės per savaitę. Viskas. Jei tik būtum treniravęsis keturis kartus per savaitę, tikriausiai būtum jį nugalėjęs.“