Maxo Holloway triuką pamėginęs pakartoti MMA kovotojas tapo efektingo nokauto auka

Tai puikiai suveikė, kai 2024 metų balandį „UFC 300“ turnyre BMF čempionas paskutinę sekundę nokautavo Justiną Gaethje ir pakartojo tai „UFC 318“ turnyre, kai trečią kartą susikovė su Dustinu Poirier bei privertė jį griebtis klinčo.

Šis gestas tapo toks garsus, kad kiti kovotojai ėmė jį naudoti net nesuvokdami, į kokią pavojingą padėtį save pastato.

Šeštadienio vakarą „American Kombat Alliance 48“ turnyre Glenas Normanas susikovė su Byronu Walkeriu ir antrojo raundo pabaigoje G. Normanas vis dar jautėsi solidžiai.

Išgirdęs paskutinių 10 sekundžių garsinį signalą, jis, kaip ir M. Holloway, parodė į grindis.

Visgi netrukus B. Walkeris taikliai smogė jam tiesiai į smakrą galingu smūgiu iš viršaus ir iš karto jį nokautavo.

Kai G. Normanas krito ant grindų, jis dar gavo vieną stiprų smūgį, kol įsikišo teisėjas ir sustabdė kovą.

Points to the middle and gets slept



