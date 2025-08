Chabibas Nurmagomedovas: „Conoras McGregoras dar gali pasikeisti ir įkvėpti kitus“

Pastaraisiais metais C. McGregoras į žiniasklaidos antraštes patekdavo dėl pačių blogiausių priežasčių – įskaitant ir neseną civilinę bylą, kurioje jis buvo pripažintas kaltu dėl seksualinės prievartos, įvykdytos 2018 m. Dubline (nuosprendžio C. McGregoras neskundė). Net ir karjeros piko metu C. McGregoras buvo įgijęs „blogiuko“ reputaciją dėl savo veiksmų už narvo ribų, o jo konfliktas su Ch. Nurmagomedovu pasiekė kulminaciją 2018 m. balandį, kai airis Niujorke užpuolė autobusą, kuriuo važiavo tuometinis UFC lengvo svorio kategorijos čempionas, kai C. McGregoras į langą sviedė metalinį transportavimo vežimėlį.

Šeštadienį Ch. Nurmagomedovas kalbėjo musulmonų religinėje sueigoje, vykusioje Tilles centre Niujorke (renginys buvo tiesiogiai transliuojamas per nuomonės formuotojui „Sneako“ priklausančią platformą „Parti“). Paklaustas apie C. McGregorą, jis paragino airį ieškoti išganymo.

„Nenoriu minėti jo vardo, – sakė Ch. Nurmagomedovas. – Tai yra bausmė. Tai yra bausmė, ir (McGregoras, – aut. past.) vis tai kartoja, kartoja, kartoja. Visi tie dalykai su tais senais žmonėmis, su moterimi, alkoholis, narkotikai – visa tai. Tai yra bausmė. ... Bet gražiausia šioje situacijoje tai, kad Alachas visada mums duoda – nesvarbu kam, visiems – galimybę sugrįžti. Visada, šiame pasaulyje, yra galimybė sugrįžti.“

C. McGregoro dosjė taip pat apima 2019 m. smurto atvejį, kai jis trenkė pagyvenusiam vyrui viename Dublino bare. Šiuo metu jis yra atsakovas dar vienoje civilinėje byloje dėl, kaip teigiama, 2023 m. Majamyje įvykusio seksualinio išpuolio. Liepą C. McGregoras taip pat įsivėlė į nemalonią situaciją socialiniuose tinkluose, kai reperė Azealia Banks paviešino tariamas jo nuotraukas be drabužių.

„UCC 229“ turnyre smaugimo veiksmu C. McGregorą privertęs pasiduoti Ch. Nurmagomedovas laikosi nuomonės, kad nors C. McGregoro reputacija nuo paskutinės jo kovos 2021 m. liepą stipriai pašlijo, airis vis dar turi pareigą susitvarkyti gyvenimą dėl milijonų savo gerbėjų ir sekėjų.

„Tai yra gražiausias dalykas, – sakė Ch. Nurmagomedovas. – Nesvarbu, koks tu blogas, Alachas visada duoda tau galimybę sugrįžti. Aš manau, kad jis turi šansą ir kad turi pakeisti tai, kaip gyvena. Kodėl apie tai kalbu? Jei jis pasikeistų, kartu galėtų pakeisti daugybę kitų gyvenimų. Todėl linkiu jam pasikeisti.“

