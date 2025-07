Conoro McGregoro apeliacija dėl seksualinės prievartos bylos buvo atmesta

Pasak BBC ir daugelio kitų žiniasklaidos priemonių, trys Dublino Apeliacinio teismo vyresnieji teisėjai atmetė apeliaciją „visais pagrindais“. Buvęs dviejų svorio kategorijų UFC čempionas buvo pripažintas atsakingu dėl seksualinės prievartos civilinėje byloje, iškeltoje praėjusių metų lapkritį.

C. McGregoras buvo apkaltintas 2018 m. Dubline viešbutyje seksualiai užpuolęs Nikitą Hand, o prisiekusiesiems priėmus sprendimą, jam buvo įsakyta sumokėti N. Hand 206 tūkst. svarų.

Po nuosprendžio C. McGregoras sakė, kad skųs šį sprendimą, teigdamas, jog yra „nusivylęs, kad prisiekusieji neišgirdo visų įrodymų, kuriuos peržiūrėjo prokuratūra“. BBC teigimu, C. McGregoro apeliacija rėmėsi jo advokatų pozicija, kad jo atsakymai per policijos apklausas „neturėjo būti pateikti prisiekusiesiems“.

Teismo metu N. Hand tvirtino, kad vėliau draugei pasakė, jog C. McGregoras ją „išžagino ir sumušė“ per tariamą incidentą „Beacon Hotel“ viešbučio apartamentuose Dubline.

C. McGregoras liudijo, kad veiksmai buvo pagal abiejų žmonių sutikimą, o seksas buvo „atletiškas, fiziškas“, tačiau jis neigė užpuolęs N. Hand ir vėliau advokatei sakė, kad „viskas yra melas“.

Šiuo metu C. McGregoras dar nepakomentavo atmestos apeliacijos, tačiau socialiniuose tinkluose dalinasi nuotraukomis, prie kurių teigia, kad oficialiai vėl įsitraukė į UFC dopingo kontrolės programą.

C. McGregoras „instagrame“ paskelbė vaizdo įrašą su prierašu: „Daviau pirmąjį kraujo mėginį, todėl ant peties yra pleistras. Esu siaubingai laimingas! Esu formoje!“

