TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos komercijos atašė Prancūzijoje paskirta Greičiutė

2025-08-13 14:22 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 14:22

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) trečiadienį pranešė, kad Lietuvos komercijos atašė Prancūzijoje tapo verslo plėtros ir kultūrinių mainų specialistė Neringa Greičiutė.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (nuotr. stop kadras)

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) trečiadienį pranešė, kad Lietuvos komercijos atašė Prancūzijoje tapo verslo plėtros ir kultūrinių mainų specialistė Neringa Greičiutė.

0

„Tikimės, kad naujosios atašė patirtis tiek verslo, tiek kultūros srityse padės dar aktyviau atverti šios šalies rinką Lietuvos verslui, skatinti bendradarbiavimą su vietos partneriais ir auginti mūsų ekonominį matomumą Prancūzijoje“, – pranešime cituojamas laikinasis ekonomikos ir inovacijų viceministras Marius Stasiukaitis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iki šiol N. Greičiutė dirbo laisvai samdoma projektų koordinatore Prancūzijoje, kur vadovavo tarptautiniams kultūros mainų projektams, taip pat dalyvavo įgyvendinant Lietuvos kultūros sezono Prancūzijoje programą ir yra prisidėjusi prie lietuviškų produktų įvedimo į šios šalies rinką.

„Lietuvą ir Prancūziją sieja daug bendrų intereso taškų, tad tikiuosi, kad mano ilgalaikė darbo patirtis Prancūzijoje dirbant su Lietuvos įmonėmis duos apčiuopiamų rezultatų tiek padedant Lietuvos įmonėms įsitvirtinti Prancūzijos rinkoje, tiek pritraukiant investicijų į Lietuvą“, – teigia N. Greičiutė. 

Ministerijos duomenimis, 2024 m. Lietuvos ir Prancūzijos prekybos apyvarta siekė 1,93 mlrd. eurų, o lietuviškos kilmės prekių eksportas – 728,6 mln. eurų. Daugiausia eksportuota mašinų, prietaisų ir transporto įrenginių, baldų bei maisto pramonės gaminių. Prancūzijos tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje 2024 m. sudarė 880,3 mln. eurų.

