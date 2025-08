Tatsuro Taira pergalingai sugrįžo į UFC narvą ir Pietų Korėjos kovotojui išrašė pirmąjį karjeros pralaimėjimą

Trečią kartą iš eilės pagrindinėje vakaro dvikovoje kovojęs T. Taira siekė sugrįžti į visų lengviausio svorio kategorijos (iki 125 svarų / 56,7 kg) pretendento į titulą gretas. Tuo tarpu ii tol nepralaimėjęs H. Parkas pakeitė dėl traumos pasitraukusį Amirą Albazį likus vos kelioms dienoms iki kovos.

Visgi T. Tairai tai nesutrukdė – jis laimėjo antrajame raunde praėjus 1 min. 6 sek., smaugimo veiksmu privertęs pasiduoti varžovą.

Tatsuro Taira submits Park Hyun-sung with flawless timing and grappling precision, continuing his undefeated streak and rising fast in the flyweight ranks. 💥💪



Video Courtesy :- UFC#UFC #UFCFightNight #TatsuroTaira pic.twitter.com/RzuSTDDLGe