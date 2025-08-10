Lenkijos rinktinė Europos čempionate versis be NBA žaidėjo

Žemyno pirmenybėse negalės padėti San Antonijaus „Spurs“ aukštaūgis Jeremy Sochanas.
22 metų 203 cm ūgio krepšininkas treniruočių stovyklos metu susižeidė blauzdą. Šis ketina vykti į JAV, kur atliks reabilitaciją ir ruošis naujam sezonui.
Praeitą sezoną J. Sochanas per vidutiniškai 25 minutes pasiekė 11,4 taško, 6,5 atkovoto kamuolio ir 2,4 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
Lenkai žais D grupėje, kur susitiks su Belgijos, Islandijos, Izraelio, Prancūzijos ir Slovėnijos rinktinėmis.
