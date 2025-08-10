Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Lenkijos rinktinė Europos čempionate versis be NBA žaidėjo

2025-08-10 13:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 13:46

Europos čempionatui besiruošianti Lenkijos rinktinė neišvengė praradimų.

Sochanas | Scanpix nuotr.

Europos čempionatui besiruošianti Lenkijos rinktinė neišvengė praradimų.

REKLAMA
0

Žemyno pirmenybėse negalės padėti San Antonijaus „Spurs“ aukštaūgis Jeremy Sochanas.

22 metų 203 cm ūgio krepšininkas treniruočių stovyklos metu susižeidė blauzdą. Šis ketina vykti į JAV, kur atliks reabilitaciją ir ruošis naujam sezonui.

Praeitą sezoną J. Sochanas per vidutiniškai 25 minutes pasiekė 11,4 taško, 6,5 atkovoto kamuolio ir 2,4 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

Lenkai žais D grupėje, kur susitiks su Belgijos, Islandijos, Izraelio, Prancūzijos ir Slovėnijos rinktinėmis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų