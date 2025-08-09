Ortizo tėvas atkirto Hearnui dėl Enniso dvikovos plano: „Vergilas pats renkasi savo kovas“

„Ennisas iki šiol visą karjerą praleido pusvidutinio svorio kategorijoje. Dabar jis pasiruošęs kautis aukštesniame svoryje ir ieško vieno gero, solidaus varžovo. Po šitos kovos Ennisas bus pasiruošęs kautis prieš bet ką.
Prieš 3 savaites sėdėjome prie derybų stalo su „Golden Boy“ ir DAZN. Diskutavome ir dėl visko sutarėme. Ennisas yra pasirašęs kontraktą dėl kovos su Ortizu. Ta kova įvyks kitų metų sausį arba vasarį“, – sakė E. Hearnas.
Tiesa, tokios E. Hearno kalbos suerzino V. Ortizo tėvą. Pastarasis pareiškė, kad J. Enniso agentas skleidžia melą.
„Nežinojau, kad Eddie Hearnas yra Vergilo agentas ir sprendžia, kada jis kovos. Aš apie tai nieko negirdėjau. Nėra taip, kad tu galėtum nurodinėti Vergilui, kada jis turės kautis su tavo vyruku. Tie laikai praėjo. Vergilas yra savo likimo kalvis ir eina savo keliu. Jis daugiau nieko nebelauks“, – sakė V. Ortizo tėvas.
I didn’t know Eddie Hearn was vergils mgr and told Vergil when he fights. I haven’t heard anything and it’s not a hey Vergil you fight my guy when I want. That shit has sailed twice. Vergil is on his own path no matter WHO ANYONE SAYS. No waiting for anyone anymore . https://t.co/QTMQjq0F2u— Vergil Ortiz (@VergilOrtizSr) August 8, 2025
Anksčiau ne sykį buvo kalbėta, kad J. Ennisas ir V. Ortizas yra arti susitarimo, bet derybos vis nutrūkdavo.
