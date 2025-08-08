Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Vergilas Ortizas atskleidė: kova su Egidijumi Kavaliausku – sunkiausias išbandymas karjeroje

2025-08-08 15:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 15:37

Laikinasis WBC antrojo pusvidutinio svorio kategorijos pasaulio čempionas Vergilas Ortizas (23-0, 21 nokautas) neseniai davė išsamų interviu „Ring Champs with Ak & Barak" kanalui.

Vergilas Ortizas | „Stop“ kadras

Laikinasis WBC antrojo pusvidutinio svorio kategorijos pasaulio čempionas Vergilas Ortizas (23-0, 21 nokautas) neseniai davė išsamų interviu „Ring Champs with Ak & Barak“ kanalui.

0

Vienas iš laidos vedėjų bokso žvaigždės paklausė, kuri kova V. Ortizui buvo pati sunkiausia karjeroje. Amerikietis iš karto atsakė, kad sunkiausia jam buvo kautis prieš Egidijų Kavaliauską, kuris JAV daug kam geriau žinomas savo pravarde – „nuožmioji mašina“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sunkiausia karjeros kova? Prieš nuožmiąją mašiną“, – sakė V. Ortizas.

Laidos vedėją tai gerokai nustebino: „Nuožmiąją mašiną? Nemaniau, kad paminėsi tą kovą. Kodėl ji buvo tokia sunki?“.

„Antrame raunde buvau sužeistas. Net nepamenu, kaip praleidau smūgį. Iki raundo pabaigos tuomet buvo likusi maždaug minutė. Pamenu, kad buvau ringe ir kad man staiga ėmė dvejintis akyse, tada pagalvojau – negi aš sužeistas? Tada pamaniau, kad reikia greičiau pakelti rankas ir užsidengti galvą bei bandyti kažkuo atsakyti į varžovo smūgius. Tada pataikiau jam į korpusą ir jį sužeidžiau. Tada jis kiek nuleido rankas ir atsitraukė. Smūgiai į korpusą yra tarsi ilgalaikė investicija – tuos smūgius varžovas jau visą kovą, tik jie nėra tokie efektingi ir pastebimi fanams kaip smūgiai į galvą“.

REKLAMA

Kaip žinia, anksčiau pusvidutiniame svoryje ne kartą teko atšaukti V.Ortizo kovą su kitu lietuviu Eimantu Stanioniu. Iš pradžių problemų su sveikata turėjo lietuvis, o vėliau problemos ištiko ir V.Ortizą. Iš pradžių jam atsinaujino rabdomiolizė, o vėliau prieš pat kovą mesdamas svorį V.Ortizas nualpo. Tuomet buvo kalbama, kad gydytojai jam nebepatarė kautis pusvidutiniame svoryje, todėl V.Ortizas perėjo į aukštesnę kategoriją.

