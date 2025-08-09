Nyderlandų lengvaatletės karjerą sužlugdė internete paviešintas sekso įrašas

2021 m. Z. Sedney debiutavo olimpinėse žaidynėse Tokijuje, o pernai ruošėsi keliauti į Paryžiaus olimpiadą, bet visi jos planai griuvo 2023 m. Tuomet vienas iš rinktinės narių, su kuriuo santykiavo Z. Sedney, be sportininkės sutikimo paviešino jų sekso įrašą.
„Iš pradžių kreipiausi į policiją, bet vėliau ieškinį atsiėmiau, nes supratau, kad visas procesas būtų užtrukęs mažiausiai 2 metus, o aš tiek laiko gyventi su tuo skausmu nenorėjau. Jaučiausi visiškai pažeminta“, – „Runner‘s World“ pasakojo bėgikė.
Mergina vylėsi, kad federacija imsis ryžtingų veiksmų, tačiau ji vaizdo įrašą paviešinusį sportininką suspendavo tik 6 mėnesiams. Tuomet Z. Sedney suprato, kad būti vienoje komandoje su minėtu sportininku negali ir, protestuodama, paliko ekipą, nors ir žinojo, kad tai sugriaus jos planus dalyvauti olimpiadoje.
„Buvau labai pikta. Žinojau, kad žlugs mano planai dalyvauti olimpiadoje, bet kitos išeities nemačiau“, – sakė Z. Sedney.
Z. Sedney vėliau tik per televiziją stebėjo, kaip jos komandos draugės laimi olimpinį sidabrą estafetėje. Pati sportininkė tuo metu vis rečiau pasirodydavo varžybose ir paniro į depresiją.
„Gėriau antidepresantus, nenorėjau niekur eiti, nenorėjau susitikti su kitais žmonėmis. Aš tiesiog norėjau būti viena“, – kalbėjo Z. Sedney.
Neseniai olandė po beveik pusantrų metų pertraukos pasirodė varžybose Nyderlanduose. Dabar Z. Sedney treniruojasi kitoje komandoje ir bando atgaivinti karjerą, o apie savo istoriją atvirai prabilo todėl, kad nori padėti kitoms moterims, jei jos atsidurs panašioje padėtyje.
