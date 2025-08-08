Anthony Joshua vadybininkas Eddie Hearnas: „Jake'as Paulas yra absoliutus favoritas būti kitu varžovu“

Nuo 2024 m. rugsėjį patirto pralaimėjimo Danieliui Dubois į ringą nežengęs A. Joshua šių metų gegužę turėjo alkūnės operaciją, tačiau planuoja sugrįžti kovoti 2025-ųjų pabaigoje.
Per tą laiką iš „YouTube“ žvaigždės į profesionalų boksininką persiorientavęs J. Paulas sunkiasvorių ir pirmojo pussunkio svorio kategorijose įveikė veteranus Mike‘ą Tysoną ir Julio Cesarą Chavezą jaunesnįjį.
„Šiame keistame pasaulyje, kuriame gyvename, manau, kad J. Paulas yra absoliutus favoritas tapti kitu A. Joshua varžovu, – „Sky Sports News“ sakė E. Hearnas. – Esu Niujorke susitikime dėl šios kovos. Vyksta atviras dialogas tarp manęs ir Nakisos Bidariano (J. Paulo vadybininko) bei MVP („Most Valuable Promotions“).
Negaliu sėdėti čia ir sakyti, kad tai būtų lygi kova. Visa tai – tiesiog keista. Manau, kad J. Paului tai būtų ypač pavojinga.
Bokso pasaulis sako: „Prašome, AJ, išeik ir pašalink šį jaunuolį iš bokso pasaulio, kad galėtume toliau gyventi įprastai.“
Praėjusį mėnesį, po pergalės vieningu teisėjų sprendimu prieš J. Chavezą, J. Paulas drąsiai pareiškė norintis kovos su A. Joshua ir jau susitiko su Turkio Alalshikhu, siekdamas tai įgyvendinti.
J. Paulas išgarsėjo „YouTube“ platformoje, o nuo 2020 m., pradėjęs profesionalo karjerą bokse, jau yra iškovojęs 12 pergalių.
28-erių amerikietis 2023 m. patyrė pralaimėjimą prieš Tommy Fury, tačiau vėliau įveikė buvusį UFC kovotoją Nate‘ą Diazą, profesionalius boksininkus Andre Augustą ir Ryaną Bourlandą, taip pat buvusį UFC kovotoją Mike‘ą Perry.
