TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Ter Stegenas kreipėsi į „Barcelonos“ gerbėjus: „Esu pasirengęs bendradarbiauti su klubo vadovybe, kad išspręstume šią situaciją“

2025-08-08 21:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 21:56

„Barcelonos“ vartininkas Marcas-Andre ter Stegenas išplatino pranešimą, skirtą katalonų ekipos sirgaliams.

Marcas-Andre Ter Stegenas | Scanpix nuotr.

„Barcelonos“ vartininkas Marcas-Andre ter Stegenas išplatino pranešimą, skirtą katalonų ekipos sirgaliams.

0

„Pastarieji keli mėnesiai man buvo sunkūs tiek fiziškai, tiek asmeniškai. Mano prioritetas visada buvo sugrįžti į aikštę ir padėti komandai. Sprendimas atlikti operaciją buvo priimtas kartu su medicinos specialistais ir patvirtintas klubo siekiant apsaugoti mano ilgalaikę karjerą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvo daug nepagrįstų spekuliacijų. Noriu patikslinti, kad visi nauji žaidėjai buvo nupirkti, o atnaujinti kontraktai pasirašyti iki mano operacijos. Nesąžininga teigti, kad mano trauma buvo pasinaudota registruojant kitus žaidėjus.

Visada elgiausi profesionaliai ir pagarbiai. Labai myliu „Barceloną“, šį miestą ir gerbėjus, o mano atsidavimas klubui yra absoliutus. Esu pasirengęs bendradarbiauti su klubo vadovybe, kad išspręstume šią situaciją. Daug kas gali pasikeisti, bet vienas dalykas nepasikeis niekada... Myliu jus“, – rašė vartų sargas.

Priminsime, jog konfliktas tarp „Barcelonos“ ir M. A. ter Stegeno kilo po to, kai vartininkas atsisakė pasirašyti sutikimo formą, jog jo medicininiai duomenys būtų perduoti „La Ligai“. Katalonai iš jo neseniai atėmė kapitono pareigas, o pastarasis atsisakė katalonų ekipos gydytojams apsilankyti jo namuose.

