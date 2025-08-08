Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Lietuvos rinktinės varžovų lyderis įmetė 48 taškus

2025-08-08 21:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 21:09

Suomijos vyrų krepšinio rinktinė įspūdingai pradėjo pasiruošimą artėjančiam Europos čempionatui, kurie užtikrintai 105:62 nugalėjo Belgijos komandą.

Lauri Markkanenas | FIBA nuotr.

Suomijos vyrų krepšinio rinktinė įspūdingai pradėjo pasiruošimą artėjančiam Europos čempionatui, kurie užtikrintai 105:62 nugalėjo Belgijos komandą.

0

Aikštėje dominavo ryškiausia šalies žvaigždė Lauri Markkanenas.

NBA rungtyniaujantis Jutos „Jazz“ puolėjas per 25 minutes pelnė net 48 taškus – pataikė 17 metimų iš 24, tarp jų 7 tritaškius iš 13. Taip pat pridėjo 8 atkovotus, 3 perimtus kamuolius ir bloką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Oliveris Nkamhoua prie pergalės prisidėjo 11 taškų, Sasu Salinas pelnė 8.

Europos čempionato B grupėje Suomijos rinktinė varžysis su Didžiąja Britanija, Juodkalnija, Vokietija, Švedija ir Lietuva. Dvikova su Rimo Kurtinaičio treniruojama Lietuvos rinktine vyks rugsėjo 1 dieną, ketvirtajame ture.

Tuo tarpu Belgijos rinktinė žais D grupėje, kur jų varžovais bus Lenkija, Prancūzija, Izraelis, Slovėnija ir Islandija.

