Lietuvos rinktinės varžovų lyderis įmetė 48 taškus

Aikštėje dominavo ryškiausia šalies žvaigždė Lauri Markkanenas.
NBA rungtyniaujantis Jutos „Jazz“ puolėjas per 25 minutes pelnė net 48 taškus – pataikė 17 metimų iš 24, tarp jų 7 tritaškius iš 13. Taip pat pridėjo 8 atkovotus, 3 perimtus kamuolius ir bloką.
Oliveris Nkamhoua prie pergalės prisidėjo 11 taškų, Sasu Salinas pelnė 8.
Europos čempionato B grupėje Suomijos rinktinė varžysis su Didžiąja Britanija, Juodkalnija, Vokietija, Švedija ir Lietuva. Dvikova su Rimo Kurtinaičio treniruojama Lietuvos rinktine vyks rugsėjo 1 dieną, ketvirtajame ture.
Tuo tarpu Belgijos rinktinė žais D grupėje, kur jų varžovais bus Lenkija, Prancūzija, Izraelis, Slovėnija ir Islandija.
