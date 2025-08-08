Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Ter Stegeno ir „Barcelonos“ konfliktas tęsiasi: vartininkas neįsileido klubo gydytojų į namus

2025-08-08 18:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 18:17

Santykiai tarp „Barcelonos“ ir Marco-Andre ter Stegeno ir toliau blogėja. Katalonų ekipos medicinos komanda išreiškė norą apsilankyti žaidėjo namuose, kad įvertintų jo būklę po nugaros operacijos. Visgi vartininkas pareiškė, kad jokiomis aplinkybėmis netoleruos klubo gydytojų apsilankymo jo namuose.

Marcas-Andre ter Stegenas | Scanpix nuotr.

Pasak „Sport“, žaidėjas lankėsi „Ciutat Esportiva“ sporto salėje pagal nustatytą pooperacinį planą. Viskas vyko pagal planą, tačiau visada klubo patalpose ir be jokių pažeidimų.

Pastarosiomis dienomis taip pat buvo spėliojama apie galimybę surengti nedidelį Ter Stegeno ir jo patarėjų susitikimą su „Barçelonos“ sporto departamentu, siekiant išspręsti konfliktą. Visgi šis susitikimas neįvyko. Kai kurie šaltiniai teigia, kad M. A. Ter Stegenas taip pat nenori primygtinai siūlyti tolesnių susitikimų su klubo vadovybe.

Priminsime, jog konfliktas po to, kai M. A. ter Stegenas atsisakė pasirašyti sutikimo formą, jog jo medicininiai duomenys būtų perduoti „La Ligai“. Katalonams tai būtų leidę iš darbo užmokesčio išskaičiuoti 80 procentų jo atlyginimo ir užregistruoti naują žaidėją.

„Barcelona“ neseniai atėmė iš M. A. ter Stegeno kapitono pareigas bei taip pat svarsto imtis teisinių veiksmų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

