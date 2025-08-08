Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Oficialu: „Rytas“ stiprina priekinę liniją

2025-08-08 16:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 16:31

Sostinės ekipa toliau formuoja sudėtį artėjančiam 2025–2026 m. sezonui. Prie „Ryto“ jungiasi įvairių pasaulio komandų žaidimo patirties sukaupęs puolėjas Jacobas Wiley, pastaruoju metu rungtyniavęs stipriausioje Ispanijos krepšinio lygoje (ACB). Su 203 cm ūgio krepšininku sudaryta vienerių metų sutartis.

Jacobas Willey | Organizatorių nuotr.

Sostinės ekipa toliau formuoja sudėtį artėjančiam 2025–2026 m. sezonui. Prie „Ryto" jungiasi įvairių pasaulio komandų žaidimo patirties sukaupęs puolėjas Jacobas Wiley, pastaruoju metu rungtyniavęs stipriausioje Ispanijos krepšinio lygoje (ACB). Su 203 cm ūgio krepšininku sudaryta vienerių metų sutartis.

0

„Jacobas yra atletiškas žaidėjas, galintis rungtyniauti tiek 4, tiek 5 pozicijoje. Mums reikėjo žaidėjo, galinčio žaisti virš lanko, o svarbiausia – pridėti ūgio kovoje dėl atšokusių kamuolių, – apie „Ryto“ naujoką kalbėjo vyriausiasis ekipos treneris Giedrius Žibėnas. – Tai žaidėjas, nevengiantis žaisti kietai, fiziškai ir agresyviai, o jo energija turėtų puikiai derėti prie mūsų fanų demonstruojamos nuolatinės energijos. Be visa to, Jacobas jau yra sukaupęs nemažą Europinių turnyrų patirtį“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusį sezoną vilkėdamas Granados „Coviran“ marškinėlius 30-ies metų krepšininkas per 19 sužaistų rungtynių, aikštėje vidutiniškai praleisdavo kiek daugiau nei 19 minučių, per kurias pelnydavo 8,3 taško, atkovodavo 3,7 kamuolio ir atlikdavo 1,1 rezultatyvaus perdavimo. Sezoną amerikietis užbaigė Puerto Rike, kur per 11 sužaistų mačų vidutiniškai aikštelėje praleisdavo 21,5 minutes, pelnydavo po 11,1 taško, atlikdavo 1,8 rezultatyvaus perdavimo, sugriebdavo 3,7 ir perimdavo 1,5 kamuolio per rungtynes.

Per savo karjerą J. Wiley yra rungtyniavęs tiek NBA, tiek Eurolygoje. Jis vilkėjo Bruklino „Nets“, Las Palmo „Gran Canaria“ bei Atėnų „Panathinaikos“ marškinėlius. Be patirties klubiniuose turnyruose, Jacobas Wiley taip pat atstovauja Šiaurės Makedonijos rinktinei, kurioje per vienerias rungtynes 2024-2025 m. pasaulio krepšinio čempionate aikštėje praleido 34 minutes, pelnė 28 taškus, atkovojo 4 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei rinko 38 naudingumo balus.

Primename, kad Vilniaus „Rytas“ šią vasarą pratęsė bendradarbiavimą su Artūru Gudaičiu, Gyčiu Radzevičiumi, anksčiau šiais metais – su Gyčiu Masiuliu ir Martynu Paliukėnu. Komandą taip pat papildė Jordanas Walkeris, Simonas Lukošius, Kayus Bruhnke bei Jerrickas Hardingas. Klubas taip pat turi sutartis su Ignu Sargiūnu bei jaunaisiais talentais Gantu Križanausku ir Ignu Urbonu.

