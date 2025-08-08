„Real“ naujokas uždirbs devynis kartus mažiau nei Kylianas Mbappe

F. Mastantuono prisijungs prie „Karališkojo“ klubo oficialiai nuo rugpjūčio 14-os dienos, kai jam sukaks 18 metų. „Real“ už jaunąjį talentą sumokėjo „River Plate“ 45 mln. eurų siekiančią sumą.
Nepaisant didelės sandorio sumos, pastarasis uždirbs tik 3.5 mln. eurų per metus, o tai reiškia, jog jis bus mažiausiai uždirbantis žaidėjas pirmoje komandoje, praneša „Mundo Deportivo“.
Tuo tarpu „Real“ žvaigždė Kylianas Mbappe uždirba 30 mln. eurų, Vinicius, Davidas Aliba ir Jude‘as Bellinghamas savo kišenes papildo po maždaug 20 mln. eurų. Endricko atlyginimas siekia 4 mln., o Arda Gulerio – 5 mln. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!