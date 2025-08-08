Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Real“ naujokas uždirbs devynis kartus mažiau nei Kylianas Mbappe

2025-08-08 17:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 17:55

Madrido „Real“ naujokas Franco Mastantuono yra mažiausiai uždirbantis žaidėjas komandoje, jo atlyginimas bus net beveik devynis kartus mažesnis nei Kyliano Mbappe.

Kylianas Mbappe | Scanpix nuotr.

0

F. Mastantuono prisijungs prie „Karališkojo“ klubo oficialiai nuo rugpjūčio 14-os dienos, kai jam sukaks 18 metų. „Real“ už jaunąjį talentą sumokėjo „River Plate“ 45 mln. eurų siekiančią sumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nepaisant didelės sandorio sumos, pastarasis uždirbs tik 3.5 mln. eurų per metus, o tai reiškia, jog jis bus mažiausiai uždirbantis žaidėjas pirmoje komandoje, praneša „Mundo Deportivo“.

Tuo tarpu „Real“ žvaigždė Kylianas Mbappe uždirba 30 mln. eurų, Vinicius, Davidas Aliba ir Jude‘as Bellinghamas savo kišenes papildo po maždaug 20 mln. eurų. Endricko atlyginimas siekia 4 mln., o Arda Gulerio – 5 mln. eurų.

