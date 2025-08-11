Legendinis Pacquiao WBC reitinge aplenkė Kavaliauską ir Stanionį bei tapo naujuoju lyderiu

Nepaisant pralaimėjimo, veteranas paliko puikų įspūdį tiek bokso fanams, tiek ekspertams. Neseniai atnaujintame geriausių WBC pusvidutinio svorio kategorijos boksininkų reitinge M. Pacquiao šoktelėjo į pirmą vietą. Filipinietis netgi aplenkė prancūzą Souleymane‘ą Cissokho, kuris skandalingoje kovoje su Egidijumi Kavaliausku pelnė pirmumo teisę kautis dėl pasaulio čempiono diržo.
Į 3-ią vietą nukrito meksikietis Raulis Curielis, į 4-ą – skandalais pagarsėjęs britas Conoras Bennas. E. Kavaliauskas prarado vieną vietą ir dabar yra 5-as, o taip pat pozicija žemyn smuktelėjęs Eimantas Stanionis – 8-as. WBC yra vienintelė iš didžiųjų profesionalų bokso organizacijų, kuri savo reitinge yra įtraukusi du lietuvius.
Naujasis WBC reitingas:
E. Kavaliauskas į kitų organizacijų reitingus nepatenka, o štai E. Stanionis išlaiko 2-ą vietą tiek WBA, tiek „The Ring“ reitinguose. Pastarasis yra laikomas objektyviausiu, nes įtraukia geriausius visų organizacijų kovotojus.
