TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Legendinis Pacquiao WBC reitinge aplenkė Kavaliauską ir Stanionį bei tapo naujuoju lyderiu

2025-08-11 22:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-11 22:53

Legendinis 46-erių filipinietis Manny Pacquiao prieš keletą savaičių grįžo į profesionalų boksą ir buvo netoli fantastiškos pergalės – jo kova su WBC čempionu Mario Barriosu baigėsi lygiosiomis daugumos teisėjų sprendimu (114-114, 114-114, ir 113-115). M. Barriosas išsaugojo savo titulą, o M. Pacquiao išvyko iš Las Vegaso (JAV) be trofėjaus.

Mario Barriosas ir Manny Pacquiao | Scanpix nuotr.

0

Nepaisant pralaimėjimo, veteranas paliko puikų įspūdį tiek bokso fanams, tiek ekspertams. Neseniai atnaujintame geriausių WBC pusvidutinio svorio kategorijos boksininkų reitinge M. Pacquiao šoktelėjo į pirmą vietą. Filipinietis netgi aplenkė prancūzą Souleymane‘ą Cissokho, kuris skandalingoje kovoje su Egidijumi Kavaliausku pelnė pirmumo teisę kautis dėl pasaulio čempiono diržo.

Į 3-ią vietą nukrito meksikietis Raulis Curielis, į 4-ą – skandalais pagarsėjęs britas Conoras Bennas. E. Kavaliauskas prarado vieną vietą ir dabar yra 5-as, o taip pat pozicija žemyn smuktelėjęs Eimantas Stanionis – 8-as. WBC yra vienintelė iš didžiųjų profesionalų bokso organizacijų, kuri savo reitinge yra įtraukusi du lietuvius.

Naujasis WBC reitingas:

E. Kavaliauskas į kitų organizacijų reitingus nepatenka, o štai E. Stanionis išlaiko 2-ą vietą tiek WBA, tiek „The Ring“ reitinguose. Pastarasis yra laikomas objektyviausiu, nes įtraukia geriausius visų organizacijų kovotojus.

