Javonte Greenas papildė „Pistons“ komandos gretas

32 metų 196 cm ūgio puolėjas sudarė kontraktą su Detroito „Pistons“ komanda.
Amerikietis su naująja ekipa susitarė dėl vienerių metų sandorio.
Karjerą Europoje pradėjęs krepšininkas į NBA lygą atvyko 2019 metais ir atstovavo Bostono „Celtics“, Čikagos „Bulls“, Naujojo Orleano „Pelicans“ bei „Cavaliers“ komandoms.
Praeitą sezoną J. Greenas per vidutiniškai 19 minučių fiksavo 5,1 taško ir 3,2 atkovoto kamuolio vidurkius.
