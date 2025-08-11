Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Javonte Greenas papildė „Pistons“ komandos gretas

2025-08-11 22:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-11 22:32

Praeitą sezoną Klivlando „Cavaliers“ gretose užbaigęs Javonte Greenas karjerą pratęs ir toliau Rytų konferencijoje.

Javonte Greenas | Organizatorių nuotr.

Javonte Greenas | Organizatorių nuotr.

0

32 metų 196 cm ūgio puolėjas sudarė kontraktą su Detroito „Pistons“ komanda.

Amerikietis su naująja ekipa susitarė dėl vienerių metų sandorio.

Karjerą Europoje pradėjęs krepšininkas į NBA lygą atvyko 2019 metais ir atstovavo Bostono „Celtics“, Čikagos „Bulls“, Naujojo Orleano „Pelicans“ bei „Cavaliers“ komandoms.

Praeitą sezoną J. Greenas per vidutiniškai 19 minučių fiksavo 5,1 taško ir 3,2 atkovoto kamuolio vidurkius.

